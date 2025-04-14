منتخب ألعاب القوى يشارك في «الآسيوية» بالسعودية

أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى مشاركة 4 لاعبين ولاعبات في فعاليات النسخة السادسة من البطولة الآسيوية تحت 18 سنة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 15 إلى 18 أبريل الحالي، بمشاركة 1200 لاعب ولاعبة من 45 دولة.

وتضم القائمة سالم المقبالي، وسلمى المري لفئتي «الجلة والقرص»، وعبدالعزيز عيد ومريم كريم، لسباقات السرعة 100 و200 و400 متر، وغادرت البعثة صباح أمس إلى السعودية بعد مراحل متدرجة من الاستعداد.

يترأس البعثة اللواء الدكتور محمد المر، رئيس الاتحاد، وتضم إلى جانبه ناصر بن عاشور، الأمين العام للاتحاد، وراشد ناصر آل علي، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، وعلي حسن غزوان عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام، وجميلة العلي، مشرفة الفريق النسائي، وعبدالرحمن سليمان، المدير الفني.

وأكد ناصر بن عاشور، أن مجلس إدارة الاتحاد، يتطلع لإعداد العناصر الواعدة في المنتخب الوطني، من خلال مشاركتهم في البطولات القارية والدولية، لتعزيز ثقتهم، وتطوير قدراتهم، والاستفادة من الاحتكاك مع أفضل اللاعبين على مستوى القارة.