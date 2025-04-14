صدارة إماراتية في بطولة «أبوظبي للمصارعة الشاطئية»

شهدت منافسات اليوم الأول من بطولة أبوظبي للمصارعة الشاطئية صدارة لاعبي الإمارات للترتيب العام، فيما جاء بالمركز الثاني لاعبو سوريا، ثم لاعبو داغستان - روسيا في المركز الثالث. وعلى مستوى الأكاديميات، تصدر نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس الترتيب العام، تلاه نادي الفجيرة للفنون القتالية ثانياً ثم نادي العين ثالثاً. وتقام منافسات البطولة التي انطلقت، أول من أمس، على شاطئ أبوظبي، لفئات الناشئين تحت 17 عاماً، والرجال، وينظمها اتحاد الإمارات للمصارعة على شاطئ أبوظبي.

فرصة

وأكد سلطان الكتبي، المدير التنفيذي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة، حرص اتحاد الإمارات للمصارعة على تنظيم بطولات نوعية تُسهم في نشر ثقافة المصارعة الشاطئية، وتمنح الفرصة للناشئين والشباب لإبراز مهاراتهم في أجواء تنافسية قوية، لافتاً إلى أن نجاح اليوم الأول يعكس التفاعل المجتمعي الكبير مع هذه الرياضة، ويشجعنا على المضي قدماً في تنظيم المزيد من الفعاليات على مستوى الدولة.