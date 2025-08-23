«طيران الإمارات».. 14 عاماً من التحليق مع «أمريكا المفتوحة»

تواصل «طيران الإمارات» رعايتها لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس، إحدى البطولات الأربع الكبرى «الغراند سلام»، كناقل رسمي للعام الرابع عشر على التوالي، مؤكدة التزامها المستمر بدعم رياضة التنس العالمية وتقديم تجارب استثنائية للجماهير.

وخلال نسخة هذا العام، ستعمل الناقلة على تعزيز تجارب الجمهور داخل الملعب وخارجه من خلال ضيافة راقية، وأنشطة تفاعلية، وقوائم طعام وترفيه مصممة بعناية على متن الطائرات، إلى جانب مبادرات مجتمعية ضمن برنامجها «Force for Good».

وبداية من غد وحتى 7 سبتمبر، ستتفتح «طيران الإمارات» جناحها الفخم للضيافة والمقام على مساحة 1358 قدماً مربعة في ملعب آرثر آش. ويُعد هذا الجناح من أبرز الوجهات وأكثرها استقطاباً في البطولة.

حيث يوفر إطلالات لا مثيل لها على الملعب وتجربة ضيافة راقية لعشاق التنس والمشاهير وأبطال الرياضة وضيوف الناقلة طوال أسبوعي البطولة. وسيتمكن الضيوف من الاستمتاع بخيارات طعام فاخرة ومشروبات حصرية داخل الجناح.

كما سيشارك أفراد أطقم «طيران الإمارات» وفريق العمل يوم 23 أغسطس في «يوم الأطفال – آرثر آش»، حيث سيلتقون بالأطفال ويوزعون الألعاب ودفاتر التلوين وحقائب المستكشفين، إضافة إلى صور فورية بإطارات خاصة بالبطولة لتخليد ذكرياتهم.

واستمراراً لمبادراتها المجتمعية، ستنظم «طيران الإمارات» يوم الأربعاء المقبل جلسة تدريبية للأطفال من «رابطة تنس كينغز كاونتي» على ملعب آرثر آش، بمشاركة أسطورتي التنس سلون ستيفنز وجون إسنر.

وكانت الناقلة قد أطلقت مبادرة «Force for Good» بالشراكة مع مؤسسة اتحاد التنس الأمريكي في عام 2024 بهدف تمكين الشباب وتوسيع نطاق الوصول إلى منشآت تنس آمنة وعالية الجودة. وحتى الآن، نجحت المبادرة في توفير ملاعب جديدة للمجتمعات في بروكلين – نيويورك، وشرق بالو ألتو – كاليفورنيا.

وسيحصل الأطفال المشاركون من رابطة تنس كينغز كاونتي، الذين استفادوا من المشروع الأول للبرنامج في ملعب دي هوستوس بجنوب ويليامزبرغ، على تدريبات مباشرة لتطوير مهاراتهم وصقل أدائهم، على أن يتم لاحقاً استضافتهم مع أولياء أمورهم في جناح «طيران الإمارات» للضيافة، فيما سيستمتع آخرون بمتابعة المباريات في الملعب.

كما ستتيح «طيران الإمارات» لعشاق التنس، متابعة المباريات مباشرة على متن الطائرة عبر نظامها الترفيهي الحائز جوائز ice على قناة Sport 24، وذلك على متن أكثر من 1000 رحلة حول العالم طوال فترة البطولة التي تستمر أسبوعين، والتي يشاهدها ملايين المسافرين.

كما يمكن متابعة المباريات الهامة والنهائية على الشاشة الكبيرة في الصالون الجوي على متن طائرات الإيرباص A380، إضافة إلى مكتبة تضم 50 فيلماً ووثائقياً عن التنس على 40 قناة. كما ستقدم الناقلة للمسافرين بين دبي وعدد من الوجهات الأمريكية قوائم طعام مستوحاة من البطولة.

كما يواصل برنامج سكاي واردز «طيران الإمارات»، الذي يضم أكثر من 35 مليون عضو حول العالم، الاستفادة من محفظة الناقلة الواسعة من الرعايات الرياضية لمنح الأعضاء امتيازات حصرية ومكافآت لا تضاهى. ومن خلال «سكاي واردز إكزكلوسفز»، يمكن للأعضاء استبدال الأميال لمتابعة أحداث كبرى مباشرة، بما فيها البطولات الأربع الكبرى للتنس.

وقد جرى حتى الآن استبدال أكثر من 20 مليون ميل للحصول على تذاكر لمباريات البطولة، فيما بلغ أعلى عرض مسجل 744 ألف ميل للحصول على مقعدين بجانب الملعب في المباراة النهائية لفئة الرجال.