تشكيل مجلس إدارة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث

أصدر معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، القرار الوزاري رقم «47» لسنة 2025، بتشكيل مجلس إدارة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث للدورة الانتخابية 2024 – 2028.

وتضمن القرار اختيار الدكتورة هدى المطروشي رئيسةً لمجلس الإدارة، إلى جانب عدد من الأعضاء من الكفاءات الوطنية والشبابية، وهم ناصر المعمري، وعائشة الصيري، ووضاح الحارثي، وأحمد الجناحي، وأحمد علي البادي، وعدنان الهاشمي.

ويأتي تشكيل المجلس الجديد ليجسد توجهات الدولة في تمكين الكوادر الوطنية الشابة، وإكسابها الخبرة اللازمة بما يسهم في إعداد قيادات مستقبلية قادرة على مواصلة مسيرة التطوير والإنجاز في القطاع الرياضي.