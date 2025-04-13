الرجبي يجدد الرعاية الطبية للمنتخبات لـ 3 سنوات



أعلن اتحاد الرجبي الإماراتي عن تجديد الشراكة الطبية مع مستشفى آدم فيتال، لمدة 3 سنوات، لتكون الراعي الطبي للمنتخبات الوطنية، وناديي شاهين والمها، التابعين للاتحاد، وتعد مستشفى آدم فيتال مركزاً متميزاً في جراحة العظام والطب الرياضي في دبي، وتقدم أفضل خدمات الطب الرياضي الألماني وجراحة الإصابات الرياضية للاعبي الاتحاد وموظفيه، وتسهم الخبرة التي لا مثيل لها لمستشفى آدم فيتال في طب الجهاز العضلي الهيكلي، وإعادة التأهيل الرياضي المتقدم في تحسين صحة ورفاهية لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية للرجبي، وأندية شاهين والمها.

وتعمل المستشفى مع اتحاد الرجبي، لضمان حصول اللاعبين على أعلى معايير الرعاية الصحية، ابتداء من الوقاية من الإصابات وإدارتها وصولاً إلى إعادة التأهيل والتعافي.

جرت مراسم التوقيع في دبي، بحضور سعود النعيمي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التسويق والاستثمار في اتحاد الرجبي، ومحمد عمر ناصر، الرئيس التنفيذي لمستشفى آدم فيتال، وأبولو بريليني، المدير التنفيذي بالإنابة للاتحاد، وحازم حسن، المدير الإداري للاتحاد، وعدد من لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية وأندية شاهين والمها.