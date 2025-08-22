قيس الظالعي يستقبل سفير كازاخستان لتطوير الرجبي

استقبل قيس الظالعي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرجبي عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، أول من أمس، روان جومابيك، سفير دولة كازاخستان لدى الدولة، وذلك بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية، بحضور محمد بن درويش، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، وأحمد الطيب، مدير الشؤون الفنية باللجنة.

وتجول روان جومابيك بمبني اللجنة الأولمبية الذي يضم 23 اتحاداً، وقد أبدى إعجابه الشديد بتجمع الاتحادات الرياضية في مبنى واحد، وهو ما يربط الاتحادات بعضها ببعض ويتم التنسيق بينها في الأمور الفنية والإدارية واللوجستية كافة، وهو ما يصب في مصلحة تطور الحركة الأولمبية.

وأكد قيس الظالعي أن الزيارة تأتي في إطار استراتيجية الاتحاد برئاسة الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، في عقد اجتماعات تنسيقية مع سفراء الدول الصديقة التي تربطنا بها علاقات وطيدة، من ضمنها جمهورية كازاخستان؛ وقد وجهنا الدعوة للسفير الكازاخستاني لاستقباله والاجتماع معه بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية، والتي تعد مقر الرياضة والرياضيين، وتبادلنا سبل التعاون في رياضة الرجبي، حيث تربطنا علاقات قوية مع الاتحاد الكازاخستاني للرجبي، ولدينا الكثير من الأهداف في التعاون مع هذه الدول من أجل تطوير اللعبة ورفع المستوى الفني من خلال تبادل الخبرات والزيارات بين المنتخبات في البلدين.

وأضاف الظالعي: تطرقنا خلال الاجتماع عن أوجه التعاون، في حين يختص بالحركة الأولمبية بالبلدين، وستكون هناك مذكرة تعاون سيتم توقيعها بين الجهتين بعدما نستكشف الرياضات المتميزة في كازاخستان، خاصة الرياضات الأولمبية الفردية والرياضات الشتوية، وأيضاً نقدم لهم الرياضات المتميزة لدينا، ثم نصوغ مذكرة تفاهم بين اللجنة الأولمبية في البلدين بمشاركة الاتحادات التي سيكون عليها التركيز، وسيتم توقيع الاتفاقية خلال 3 أشهر مقبلة طبقاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، ونائبه الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وفارس المطوع الأمين العام للجنة، والتي ترتكز على إبراز نجاحات الحركة الأولمبية الوطنية، وتوطيد أواصر التعاون مع جميع الدول، خاصة المتميزة في الحركة الأولمبية، سواء على المستوى القاري أو الدولي للاستفادة من خبراتها.