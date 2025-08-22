محمد بن سليم: بطولة العالم للراليات تشهد لحظة تاريخية

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) عن إجراء عملية مناقصة لتعيين مالك حقوق تجارية جديد لبطولة العالم للراليات (WRC)، التي تقام بإشراف الاتحاد الدولي للسيارات، والتي يسدل الستار على فعالياتها هذا الموسم في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك بعد فترة مناقشات مكثفة أجراها الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) الهيئة الإدارية العالمية المشرفة على رياضة السيارات واتحاد منظمات التنقل حول العالم، مع ريد بُل وشركة KW25، مالكة الحقوق التجارية الحالية لبطولة العالم للراليات التابعة للاتحاد الدولي للسيارات، واللذين اتخذا قراراً ببدء العملية.

وقد شهدت بطولة العالم للراليات (FIA) ارتفاعاً ملحوظاً في شعبيتها خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ إجمالي جمهورها التلفزيوني 1.3 مليار مشاهد، وأكثر من 4 ملايين زائر في موقع الحدث بحلول عام 2024.

وقال محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات: «تشهد بطولة العالم للراليات لحظة تاريخية مدهشة، حيث يتابع ملايين المشجعين حول العالم فعاليات البطولة، ويسهم جمهور جديد أصغر سناً في نموها العالمي وإن هذه البطولة تتمتع بإمكانات هائلة، ومن مسؤوليتنا كهيئة مشرفة ضمان استمرار نموها وبلوغها آفاقاً جديدة».

وأضاف: «تعتبر هذه العملية خطوة مهمة ستصوغ الرؤية طويلة المدى لبطولة العالم للراليات، وكلي ثقة بأننا سنتمكن مع الشريك المناسب من الارتقاء بالبطولة إلى مستوى أعلى، والحفاظ على إرثها العريق، وتوسيع نطاق وصولها العالمي لأجيال من المشجعين القادمين».

وبما أن ما يقرب من نصف هؤلاء المشجعين الذين يحضرون لمشاهدة السباقات تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاماً، فإن البطولة تتمتع بإمكانات نمو هائلة في السنوات القادمة، وتقام الجولة التالية من البطولة «رالي باراغواي» في 28 أغسطس، التي تقام لأول مرة في الدولة المضيفة هذا العام، ويقام رالي السعودية (WRC)، وهو حدث آخر لأول مرة في جدة خلال الفترة من 26 إلى 29 نوفمبر.

وتتمثل أولوية الاتحاد الدولي للسيارات في ضمان أن تكون بطولة العالم للراليات في أفضل وضع لتعزيز هذه الإمكانات، وتقديم قيمة مضافة لجميع أصحاب المصلحة، بمن فيهم السائقون والفرق والمصنعون والمنظمون والمشجعون، مع الحفاظ على إرثها العريق.

وسيعمل الاتحاد الدولي للسيارات مع ريد بُل وKW25 للبحث عن مالك حقوق تجارية جديد ملتزم بالاستثمار طويل الأجل في البطولة، وضمان أفضل مستقبل ممكن لبطولة العالم للراليات.