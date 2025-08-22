«العين للشطرنج» يشارك بعدد من النجوم بمهرجان أبوظبي الدولي

يشارك نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية في مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج بتشكيلة واسعة من نخبة لاعبيه ولاعباته، في حضور يؤكد مكانة النادي قلعة ذهبية لصناعة الأبطال. ويمثل النادي هذا العام كوكبة لامعة من اللاعبين: محمد سعيد الشامسي، غيث النعيمي، عبدالله يونس، سلطان الظاهري، موزة الشامسي، عبدالله الكعبي، عبدالرحمن العجتي، حمد الشامسي، أحمد يونس، عبدالله عادل، أحمد فرج، شيخة عبدالله، محمد مخملجي، زايد محمد آل علي، حمدان محمد آل علي، خليفة البلوشي، مارك ياسر، عمر فرج.

ويأتي هذا الحضور الكبير تأكيداً على حرص النادي على المنافسة في أقوى البطولات وتعزيز خبرة لاعبيه عبر الاحتكاك بنجوم اللعبة عالمياً.

الجدير بالذكر أن نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية حقق إنجازاً تاريخياً أخيراً، بعدما استحوذ على 25% من الميداليات الذهبية في بطولات الإمارات الفردية للشطرنج، متفوقاً بذلك على جميع أندية الدولة، ما يبرهن على ريادته وقيادته المشهد الشطرنجي في الإمارات.