الإمارات تحتضن تصفيات آسيا والشرق الأوسط للبريدج بمشاركة 10 دول

برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وبحضور غانم الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، انطلقت، أمس، فعاليات تصفيات المجموعة الرابعة لآسيا والشرق الأوسط للعبة البريدج في نسختها الثالثة والعشرين، وذلك في فندق ميديا روتانا بدبي.

شهد الحفل حضوراً رسمياً ودولياً مميزاً، بمشاركة: الإمارات، السعودية، الأردن، الكويت، فلسطين، سوريا، الهند، باكستان، بنغلاديش، وسريلانكا.

وافتُتح الحفل بكلمة ترحيبية، قدمتها الدكتورة رسل النعيمي، مدربة تطوير الذات ودكتورة السعادة، التي رحبت بالحضور باسم «دار التسامح»، مشيدة بأهمية هذا الحدث الرياضي الذهني، الذي يُجسد قيم التلاقي الثقافي والانفتاح الحضاري، الذي ترعاه دولة الإمارات.

وبدأت الفعاليات بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات، أعقبه عرض فيلم قصير، يعكس روح الإنجاز والابتكار في الدولة.

وألقى أحمد المدفع، رئيس لجنة الإمارات للبريدج، كلمة أكد فيها التزام الدولة بتعزيز مكانة الألعاب الذهنية، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت منصة نموذجية في تنظيم مثل هذه الفعاليات عالية المستوى.

وعُرضت عقب ذلك كلمة مسجلة، لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، رحب فيها بالمشاركين والمنظمين من الاتحاد العالمي للبريدج والاتحاد الآسيوي في النسخة الثالثة والعشرين من بطولة آسيا والشرق الأوسط للبريدج، متمنياً لهم تجربة مثمرة ومُرضية. وتوجه معاليه بالشكر للرعاة، وللجنة المنظمة، ولكل من أسهم في إنجاح هذه البطولة وقال: «إن عملكم سيضمن أن يحظى الجميع هنا بفرصة الاستمتاع بالمنافسة، والمساهمة في النهوض بلعبة البريدج في المنطقة والعالم».

وأكد أن هذه البطولة تذكرنا بأن البريدج لعبة راقية، تستحق الدعم والتقدير: «تُذكرنا هذه البطولات بأن المنافسة الإيجابية تُثري حياتنا، فالبريدج ليست مجرد لعبة تنافسية، بل تعاونية أيضاً، وعندما تُمارس كما يجب تُبرز أهمية بناء الصداقات مع من يشاركوننا ذات القيم والاهتمامات».

كما شدد معاليه على أن النجاح في هذه الرياضة لا يتحقق إلا بالعمل الدؤوب، موضحاً أن منافسات البريدج تُظهر أن الإنجاز لا يأتي إلا بالاجتهاد المستمر، ومن خلال هذه اللعبة نتعلم أن نُقدّر منافسينا بعقل منفتح على المفاجآت، كما تُثبت هذه اللعبة أن النساء، كما الرجال، قادرات على التفوق والتميز.

وأردف قائلاً: «باستضافة دولة الإمارات لهذه البطولة فإننا نُكرّم الروح الإنسانية – العمل الجاد، والتعاون، والتركيز، والانضباط، وهي جميعها مقومات أساسية للنجاح». وتابع معاليه: «إن الصفات التي يتحلى بها لاعبو البريدج – من عمل جماعي، وسعي إلى التميز، وتنافس سلمي، وتعاون، وتفهّم للآخر – تعكس القيم الراسخة في دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة».

وقال معاليه: «إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يقود وطننا مستنداً إلى هذه القيم النبيلة، وبفضل حكمته أصبحت الإمارات مجتمعاً متوازناً وحيوياً، يرحب بالجميع من مختلف أنحاء العالم، يعيشون ويعملون بسلام في ظل خيمتنا العربية الواسعة، ويشاركون في شتى أشكال التنافس الإيجابي، ويدعمون العديد من الفعاليات الإقليمية والدولية».

ترحيب

واختتم معاليه كلمته بالترحيب الحار بجميع المشاركين، متمنياً لهم إقامة ناجحة وممتعة، قائلاً: «أكرر ترحيبي الحار بكم جميعاً، وأثق بأنكم ستجدون هذه البطولة مُجزية، وممتعة، ومليئة بالحماس. إننا على موعد مع تسعة أيام حافلة بالمنافسة الراقية، وأعتقد أننا جميعاً نتفق على أن البريدج لعبة شائقة، وأُعجب بكل من أبدع فيها، أتمنى لكم جميعاً التوفيق، والتركيز، والطاقة الإيجابية، خالص تمنياتي لكم بإقامة ثرية وممتعة في وطننا العزيز».

ونوه بهجت المجالي، رئيس الاتحاد الآسيوي والشرق أوسطي للبريدج، بمستوى التنظيم والاحترافية، مضيفاً: «لقد أثبتت الإمارات مرة أخرى قدرتها الاستثنائية في تنظيم الفعاليات الكبرى، بعد النجاح اللافت للنسخة الأولى التي استضافتها الدولة عام 2017، ها هي الإمارات تجسد من جديد ريادتها في استضافة هذا الحدث الذهني العالمي، إنها مثال يُحتذى به في التنسيق المتكامل والإدارة المبدعة».

كما ألقى سيف النعيمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، كلمة أثنى فيها على أهمية الرياضات الذهنية، مشدداً على تكامل الجهود بين مختلف الاتحادات والمؤسسات، لدعم ونشر هذه الرياضات بين المواطنين والمقيمين.

وأعلن غانم الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، افتتاح البطولة رسمياً، متمنياً التوفيق لجميع الفرق المشاركة.

وتُعتبر هذه التصفيات محطة تأهيلية رئيسية نحو البطولات القارية والدولية، حيث سيتأهل منها 8 فرق، بواقع فريقين من كل فئة: الفرق المفتوحة، فرق السيدات، فرق الرواد، وفرق المختلط، لتمثيل الاتحاد الآسيوي في بطولة العالم في الدنمارك، أغسطس 2025.