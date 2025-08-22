800 مشارك في السباق المجتمعي لألعاب الماسترز و«أبوظبي الرياضي»

شهد مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، أمس، سباقاً مجتمعياً بتنظيم اللجنة المنظمة لألعاب الماسترز أبوظبي 2026 بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي ضمن فعاليات صيف أبوظبي الرياضي.

وذلك في إطار الاستعدادات المتواصلة لانطلاق ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، أكبر حدث متعدد الرياضات يقام في منطقة الشرق الأوسط للمرة الأولى.

وشارك في هذا السباق أكثر من 800 متسابق في منافسات متنوعة لمسافات كيلومتر واحد و3 كم و5 كم ضمن مضمار جري مكيف بالكامل، وسط أجواء جمعت بين الحماس الرياضي والترابط المجتمعي، بمشاركة عدائين من مختلف الأعمار والمستويات من الهواة والرياضيين المحترفين.

وقال الشيخ حمدان بن سلطان آل نهيان، مدير مشاريع رئيسي، مجلس أبوظبي الرياضي: «اتسمت أجواء هذا السباق المجتمعي بالروح الرياضية العالية، وجسد الرؤية الاستراتيجية لألعاب الماسترز أبوظبي 2026 الهادفة إلى توحيد المجتمع عبر الرياضة، وتعزيز أنماط الحياة الصحية المفعمة بالحيوية والنشاط، مشيراً إلى أهمية مثل هذا النوع من الفعاليات المميزة والمشجعة على جعل الرياضة أسلوب حياة ملهماً لمختلف الفئات والشرائح المجتمعية».