إعادة انتخاب عبدالله النيادي رئيساً للاتحاد العربي للمواي تاي بالإجماع

قررت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمواي تاي إعادة انتخاب عبدالله سعيد النيادي رئيساً للاتحاد للدورة الانتخابية 2024 ـ 2028، بالإجماع.

كما أقرت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمواي تاي في اجتماعها اعتماد نواب الرئيس وهم: المغربي عبدالإله الإدريسي البوزيدي، والعراقي مصطفى جبار علك، ومريم القبيسي من الإمارات ممثلة عن العنصر النسوي.

وشهد الاجتماع اعتماد التشكيل الجديد للجنة التنفيذية وتضم في عضويتها الليبي محمد الزروق، والمصري محمد إبراهيم، والفلسطيني شاكر الشروف، والبحريني أحمد الوزان.

كما تمت إعادة تسمية طارق محمد المهيري أميناً عاماً للاتحاد العربي للمواي تاي، وموسى جبر، الأمين العام المساعد للاتحاد العربي.