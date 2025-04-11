منذ لحظة تسلّمها لمهام رئاسة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث في فبراير 2022، وضعت الدكتورة هدى المطروشي نصب عينيها هدفاً واضحاً، هو نقل هذه الرياضة متعددة المهارات إلى آفاق جديدة من الانتشار والاحتراف، ولم يكن الطريق سهلاً، لكنها استطاعت، خلال فترة قصيرة، أن تقود الاتحاد إلى تحولات لافتة على المستوى المحلي والدولي، مدفوعة بإصرار كبير على صناعة فارق حقيقي في المشهد الرياضي الإماراتي.

وفي تصريحات خاصة لـ «البيان»، كشفت المطروشي عن أبرز المحطات التي مر بها الاتحاد تحت قيادتها، وقالت: ««الخماسي الحديث» يسير بخطوات واثقة ورؤية طموحة، ووصل عدد المسجلين في بطولات الاتحاد إلى 1200 مشارك، كما نجحنا في الانضمام إلى عضوية الاتحادين الدولي والآسيوي، وشغلنا منصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، واتحاد غرب آسيا للخماسي الحديث».

لكن النجاح لم يأتِ دون تحديات، إذ أشارت إلى أن ضعف الدعم المالي، وقلة الترويج للرياضة، إلى جانب غياب مراكز تدريب متخصصة، مثلت أبرز العقبات التي واجهتهم في بداية الطريق.

ولم تقف الجهود عند حدود المشاركة، بل انطلقت بخطط استراتيجية واضحة نحو التمكين والتوسّع، خاصة على صعيد السيدات، وأوضحت المطروشي: «نظمنا فعاليات خاصة للفتيات، أبرزها مسابقة «ليزر رن»، التي أقيمت في فبراير الماضي، وشاركت فيها 160 لاعبة من طالبات المدارس، كما نعمل على تنظيم ورش عمل ودورات للحكام والمدربين، لتوسيع القاعدة الفنية في الدولة».

فخر

وعن تطور مستوى المنتخب الوطني، أعربت المطروشي عن فخرها بما تحقق خلال المشاركات القارية والدولية، مؤكدة: «في أول مشاركة آسيوية لنا في تايلاند 2023، حقق المنتخب 5 ميداليات، ذهبيتين، وفضيتين، وبرونزية، وهذا يعكس التطور الفني والبدني للاعبينا».

أما عن دور المرأة في المشهد الرياضي الإماراتي، فترى المطروشي أن هناك تقدماً كبيراً، وقالت بثقة: «الفرص أصبحت متاحة بشكل أوسع للفتيات، سواء كنّ لاعبات أو إداريات، ورسالتي لهن هي الإيمان بقدراتهن، والعمل بجد للوصول إلى طموحاتهن».

وأكدت المطروشي أن الدعم الرسمي من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية، شكّل ركيزة أساسية في تطور الاتحاد، مضيفة: «هذا الدعم ساعدنا في تنفيذ برامجنا وخططنا، وتوسيع قاعدة الممارسين بشكل مدروس وفعّال».

واختتمت المطروشي حديثها بكشف طموحات المرحلة المقبلة، حيث يستعد الاتحاد لمجموعة من الاستحقاقات المهمة في عام 2025، منها بطولة كأس غرب آسيا في الكويت «ليزر رن»، بنهاية أبريل، وبطولتا آسيا والعالم للبياثل والترياثل، بالإضافة إلى بطولات العالم للخماسي الحديث في جنوب أفريقيا، خلال ديسمبر المقبل، مؤكدة: «نأمل أن نحقق نتائج تعكس حجم العمل والجهود المبذولة، وأن نواصل ترسيخ اسم الإمارات في المحافل الدولية».