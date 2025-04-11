ميدالية سادسة للإمارات في «الألعاب الخليجية الشاطئية»

حصدت رقية المرزوقي عداءة منتخبنا الوطني لألعاب القوى الميدالية البرونزية بمنافسات سباق الميل في الألعاب الخليجية الشاطئية بمسقط، فيما حصدت مملكة البحرين الميداليتين الذهبية والفضية.

وشارك كذلك كل من سعود الزعابي بمنافسات سباق الميل للرجال، فيما شارك سالم البلوشي في مسابقة الوثب الثلاثي.

وارتفع حصاد الإمارات في الدورة إلى 6 ميداليات بواقع 3 ذهبيات عن طريق عبدالله ناصر الحمادي الذي حصد ذهبيتي الطيران الشراعي (النزول على الهدف، وإطاحة الأقماع (البولينغ)، إضافة إلى ذهبية منتخبنا الوطني للشراع ضمن فئة فرق الأوبتمست، كما حقق منتخبنا الوطني للرياضات الجوية الميدالية الفضية للفرق بالطيران الشراعي إضافة إلى الميدالية البرونزية لمنتخب التقاط الأوتاد، وبرونزية سباق الميل في ألعاب القوى.

وجاءت الإمارات في المركز الثالث لجدول الترتيب العام للدورة برصيد 6 ميداليات قبل يوم واحد من نهاية الحدث، فيما تصدرت سلطنة عُمان جدول الترتيب العام برصيد 23 ميدالية بواقع 8 ذهبيات و11 فضية و4 برونزيات، واحتلت مملكة البحرين المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 8 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضية واحدة، و3 ميداليات برونزية، فيما جاءت دولة قطر في المركز الخامس بذهبية واحدة وأخرى فضية، والكويت سادساً بواقع فضية وخمس ميداليات برونزية.

وأعرب علي حسن غزوان عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى رئيس لجنة المنتخبات والحكام عن سعادته بتحقيق الميدالية البرونزية عن طريق رقية المرزوقي في سباق الميل، وقال «90 % من اللاعبين المشاركين في الدورة شاركوا في بطولة نائب رئيس الدولة لألعاب القوى قبل المشاركة في الدورة الخليجية الشاطئية بمسقط، واستعدوا بصورة طيبة لخوض غمار المسابقات والمنافسة على الميداليات، وأضاف: «لدينا كذلك مشاركة مهمة عقب انتهاء الدورة الخليجية الشاطئية، حيث سيتم خوض بطولة كأس رئيس الدولة، وهي مدرجة ضمن الأجندة ويتم الاستعداد لها، كما أننا سنخوض بطولة في الجزائر خلال الفترة المقبلة، وجميع اللاعبين قدموا مستويات متميزة وأدوا ما عليهم، ونطمح في حصد ميدالية إضافية ضمن منافسات الوثب العالي أو التتابع لأننا على ثقة كبيرة في جميع اللاعبين واللاعبات».

تفوق

وفاز منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية على نظيره البحريني بنتيجة (3 ـ 0) في ثاني مبارياته، ليواصل مشواره المتميز بالدورة الذي افتتحه بالفوز على المنتخب السعودي بنتيجة (4 ـ 1).

وأكد بدر حارب، مدير منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية على أن الانطلاقة الحقيقية بالنسبة للفريق المشارك هي الفوز بالميدالية الذهبية ورفع علم الوطن عالياً على منصة التتويج وأضاف» كل مباراة نخوضها من المباريات الأربع في الدورة بمثابة نهائي بالنسبة لنا، سعداء بالفوز في المباراة الافتتاحية أمام المنتخب السعودي والمباراة الثانية أمام البحرين، ويظل في الوقت ذاته تركيزنا على حصاد الذهب، وقد تمكن المدرب من وضع خطة محكمة لكل مباراة، واستطاع الاستفادة من نقاط القوة بمنتخبنا وكذلك من نقاط الضعف في الفرق التي واجهناها، حيث كان بالإمكان زيادة فارق الأهداف لاسيما في المباراة الأولى ضد السعودية، ولكن فضّل الجهاز الفني الاكتفاء بالأهداف المسجلة وعدم ضغط اللاعبين، نظراً لإقامة المباريات في فترات زمنية متقاربة، ولضمان منحهم قدراً أكبر من الراحة لقادم المواجهات والتي سيتم فيها حسم المراكز الأولى والميداليات الملونة.