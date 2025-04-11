إنجازات متميزة لـ«الرياضات الجوية»

عاد منتخبنا الوطني للرياضات الجوية من العاصمة العمانية مسقط بعد مشاركته الناجحة «الذهبية» ضمن وفدنا الأولمبي في منافسات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية الشاطئية، وكان في استقبال البعثة بمطار دبي محمد يوسف عبدالرحمن الأمين العام لاتحاد الرياضات الجوية وعبدالله مراد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الإعداد والدعم اللوجستي وعدد من محبي اللعبة.

وكانت البعثة قد عادت بحصاد وفير بعد أن حققت ثلاث ميداليات، بينها ذهبيتان في دقة الهدف والإطاحة بالأقماع حققهما نجم الإمارات عبدالله ناصر، إلى جانب الميدالية الفضية للترتيب العام التي حققها خماسي الفريق، وهم: عبدالله ناصر ومحمد عبدالله الجسمي وطارق العبيدلي ومحمد جابر وراشد السماحي.

وأعرب يوسف حسن الحمادي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية الذي ترأس البعثة عن فخره واعتزازه وأسرة الرياضات الجوية بما حققه لاعبونا من إنجاز مستحق في أولى مشاركات الاتحاد في النشاط الأولمبي، وهو إنجاز يضاف إلى ما حققه الاتحاد من إنجازات منذ قيامه.

ووجّه الحمادي الشكر والتقدير إلى أسرة اللجنة الأولمبية الوطنية على دعمها المستمر للاتحاد وإتاحة الفرصة له للمشاركة في هذه البطولة الخليجية المهمة.

من جانبه، أشاد محمد يوسف عبد الرحمن الأمين العام للاتحاد بإنجاز منتخبنا، مشيراً إلى أن ذلك ليس بغريب، منوهاً إلى أن هذا الإنجاز يشحذ همم زملائهم ويحفزهم للمساهمة معهم في رفع اسم وعلم دولتنا الغالية في المحافل الدولية والقارية والإقليمية.