مريم الزيودي تبدأ معسكراً خاصاً في مصر استعداداً للاستحقاقات الدولية

في قلب القاهرة، حيث تتقاطع إيقاعات المدينة مع نبض الطموح، بدأت اللاعبة الإماراتية مريم الزيودي مرحلة جديدة من الاستعداد، من خلال معسكر تدريبي خاص انطلق في الخامس من أبريل الجاري ويستمر لمدة 21 يوماً، حاملاً في طياته الكثير من الطموحات والتطلعات المؤجلة.

المعسكر مقام خصيصاً لمريم في إطار خطة إعداد فردية، تم اعتمادها من قبل مجلس الشارقة الرياضي ونادي خورفكان، وذلك بهدف تأهيلها بأعلى مستوى ممكن قبل خوض سلسلة من الاستحقاقات الدولية المقبلة، وعلى رأسها بطولة العالم لألعاب القوى، المقررة في سبتمبر المقبل بالعاصمة الهندية نيودلهي.

وفي تصريحات خاصة لـ«البيان»، قال المدرب أيمن محمد علي: «هذا المعسكر خُطط له بعناية ليكون بمثابة انطلاقة جديدة لمريم نحو تحقيق إنجازات أكبر».

وأشار إلى أن تركيز البرنامج التدريبي ينصب على تطوير الأداء في تخصصي رمي الجلة والقرص، وهما المجالان اللذان تألقت فيهما اللاعبة مؤخراً، لاسيما بعد فوزها بذهبية القرص وفضية الجلة في بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم.