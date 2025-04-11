انطلاق «الفلاي بورد» و«الدراجات المائية» اليوم في أبوظبي

تنطلق، اليوم في أبوظبي، منافسات الجولة الأولى من بطولتي الإمارات للفلاي بورد، والإمارات للدراجات المائية، ضمن أجندة الموسم الرياضي البحري 2025.

وينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية البطولتين على مدار يومين، بمشاركة أكثر من 70 دراجة في مختلف الفئات، ونخبة المتسابقين من داخل الدولة وخارجها.

وتقام منافسات «الفلاي بورد» على كاسر الأمواج في أبوظبي، ويتم تكريم الفائزين في ختام المنافسات.

ويتنافس المشاركون في بطولة الإمارات للدراجات المائية على مدار يومين، وسيخصص اليوم الأول لسبع فئات في المرحلة الأولى، ثم تستأنف المنافسة مع المرحلة الثانية، وبقية الفئات المشاركة بإجمالي 11 فئة، تشمل فئة واقف جي بي 1، وجالس جي بي 3، وواقف جي بي 2، وجالس جي بي 2.

وأكد ناصر الظاهري مدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة، تطبيق نظام جديد في بطولة الإمارات للدراجات المائية، لرفع مستوى التحدي، وإبراز القدرات الفردية للمتسابقين، لافتاً إلى أن تنظيم البطولتين على مدار يومين، يمنح المشاركين وقتاً أكبر لإظهار إمكاناتهم الفنية في مختلف الحركات والمناورات.