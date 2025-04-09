«الرياضات الجوية» يهدي الإمارات ذهبيتين في «خليجية الألعاب الشاطئية»

نجح عبدالله ناصر الحمادي، لاعب منتخب الإمارات الوطني للطيران الشراعي، في تكرار إنجازه المميز خلال النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية الشاطئية «مسقط 2025»، مضيفاً ميدالية ذهبية جديدة لرصيد الإمارات في البطولة.

وبهذا الإنجاز، ارتفع عدد الميداليات الذهبية التي حققتها الدولة إلى ثلاث، ذهبيتان من نصيب الحمادي في منافسات الطيران الشراعي، وذهبية واحدة أحرزها منتخبنا الوطني للشراع ضمن فئة فرق الأوبتمست، كما حقق منتخبنا الوطني للرياضات الجوية الميدالية الفضية للفرق.

وحصد عبدالله ناصر الحمادي ذهبية النزول على الهدف، وذهبية إطاحة الأقماع (البولينغ)، كما حصد منتخبنا الوطني للطيران الشراعي فضية المجموع العام عن طريق كل من عبدالله ناصر، ومحمد عبدالله الجسمي، وطارق العبيدلي، ومحمد جابر، وراشد السماحي. واحتفى وفد الإمارات بإنجاز منتخبنا الوطني للطيران الشراعي بمناسبة حصده 3 ميداليات ملونة بدورة الألعاب الخليجية الشاطئية الثالثة مسقط 2025، بواقع ذهبيتين وفضية.

وأهدى اتحاد الإمارات للرياضات الجوية الإنجاز الذهبي إلى القيادة الرشيدة، وأكد نصر النيادي رئيس الاتحاد، أن هذا التتويج ثمرة لسنوات من العمل والتدريب والدعم المؤسسي وقال «باسم اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، نهدي هذا الإنجاز الغالي إلى قيادتنا الرشيدة، وإلى اللجنة الأولمبية الوطنية، تقديراً لدعمهم الدائم ورؤيتهم الحكيمة التي ترعى التميز وتصنع الأبطال، ونرفع أسمى آيات التهاني لأبطال الفريق، ونؤكد أن اتحاد الإمارات للرياضات الجوية سيواصل دعمه وتطويره لمسيرة الإنجازات، وهذا الإنجاز يُضاف إلى سجل الإمارات الرياضي الزاخر، حيث سطّر فريق الطيران الشراعي الوطني نجاحاً كبيراً بتحقيق الميداليتين الذهبيتين والميدالية الفضية، مؤكّداً الريادة الإماراتية في رياضات الجو والهواء».

وأضاف النيادي «نشكر اللجنة الأولمبية الوطنية على دعمها المستمر لرياضيي الإمارات، وحرصها على توفير بيئة مثالية لصناعة الأبطال وتمثيل الدولة بأفضل صورة في المحافل الإقليمية والدولية».

وقال عبدالله ناصر الحمادي، لاعب منتخبنا الوطني للطيران الشراعي المتوّج بذهبيتي الطيران الشراعي «أفتخر بأن أكون جزءاً من هذا الإنجاز التاريخي، وأهديه لوطني، وقيادتي، ولكل من آمن بقدرتنا على تمثيل الإمارات خير تمثيل. شكراً لكل من وقف خلف هذا الإنجاز».

من جانبه أعرب يوسف الحمادي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، عن اعتزازه بهذا الإنجاز الكبير لمنتخبنا الوطني للطيران الشراعي الذي يؤكد على جدارة منتسبيه، سواء من لاعبين أو طاقم فني وإداري، الذين يعملون دائماً بروح الفريق الواحد، ويضعون تمثيل الوطن ورفع رايته على منصات التتويج نصب أعينهم، مما أثمر عن تحقيق هذه الإنجازات المشرفة في محفل خليجي بهذا الحجم.

من ناحية أخرى، فاز منتخبنا الوطني لكرة اليد الشاطئية على نظيره البحريني بنتيجة (2 - 1) بالرميات الترجيحية.

وفاز منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية على نظيره السعودي بنتيجة (4 - 1) في مستهل مشواره بالدورة. وأنهى منتخبنا الوطني للشراع منافسات اليوم الأول من السباقات الفردية بتحقيق نتائج واعدة، حيث تصدر خليفة أحمد الرميثي فئة قوارب الأوتيمست، كما حل عثمان عبدالكريم الحمادي بالمركز الأول في فئة إلكا 6 للذكور، وتصدرت كذلك ضحى البشر المركز الأول لمسابقة إلكا 6 للإناث، ومروة الحمادي بسباق إلكا 4 للإناث.

وحل عادل خالد البستكي في المركز الثاني بفئة قوارب إلكا 7، فيما تواجد محمد مروان المرزوقي في المركز الثالث لفئة قوارب إلكا 4 للذكور، وحلت كذلك كاميليا خليفة القبيسي في المركز الثالث بفئة إلكا 6 للإناث، واليازية حسن الحمادي بالمركز الثالث بفئة الكا 4 للإناث.

من ناحية أخرى خاض منتخبنا الوطني لألعاب القوى تدريبه الأول عقب وصوله مسقط ، ويشارك في المنافسات اليوم محمد حسن خيري النوبي، وسالم علي حسن البلوشي بمنافسات 60 متر عدواً للرجال، فيما تخوض فاطمة البلوشي، ومهرة عبدالرحيم منافسات 60 متر عدواً لفئة البنات، كما يخوض سالم علي حسن البلوشي الوثب الطويل.

ووصل منتخبنا الوطني للسباحة للمشاركة في منافسات السباحة ، والتي تتضمن مسافتي 5 كم، و10 كم وتقام على شاطئ القرم اليوم وبعد غدٍ. وتضم بعثة منتخبنا 3 سباحين هم علي القبيسي، وزايد الجابري، وحسين الصايغ.