3110 متسابقين في ختام «تحدي صير بني ياس» للترايثلون

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، اختتمت النسخة الأولى من «تحدي صير بني ياس» بنجاح استثنائي، وبمشاركة قياسية من المتسابقين المحليين والدوليين.

واستقطبت فعاليات النسخة الأولى مشاركة ما يزيد على 3110 رياضيين ورياضيات من 47 دولة حول العالم، وشهدت فعاليات السباقات على مدار 3 أيام مشاركة ما يزيد على 6615 من الزوار وعائلات المتسابقين، في العديد من الفعاليات المصاحبة لمراحل السباقات المختلفة والمخصصة لمحبي الرياضة والعائلات وأفراد المجتمع المحلي.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن إقامة النسخة المقبلة للتحدي في الفترة ما بين 29 يناير وحتى 1 فبراير 2026 في جزيرة صير بني ياس، حيث أكد الرياضيون المشاركون في الدورة الحالية رغبتهم في المشاركة مجدداً بالنسخة المقبلة، التي من المنتظر أن تشهد حضوراً دولياً أوسع، بعد النجاح الكبير الذي شهدته الدورة الأولى.

وحظي المشاركون بتجربة رياضية مميزة ضمن بيئة طبيعية خلابة، مع الحدث الذي نظمته مجموعة أدنيك بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي وبالشراكة مع سلسلة «تحدي العائلة» العالمية لسباقات الترايثلون، إذ جمع الحدث بين المتنافسين المحترفين من مختلف دول العالم والمجتمع المحلي، بما ساهم في الترويج للمقومات السياحية لجزيرة صير بني ياس ومنطقة الظفرة.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إن «تحدي صير بني ياس» يهدف إلى تعزيز مفهوم الرياضة كأسلوب حياة، وتشجيع المشاركة المجتمعية، بما يسهم في تحسين جودة حياة الأفراد، عن طريق تعزيز الصحة البدنية والذهنية، وترسيخ قيم النشاط والحيوية في المجتمع، ونؤمن في مجلس أبوظبي الرياضي بأن الرياضة تجمع بين الأفراد بمختلف فئاتهم العمرية وقدراتهم البدنية واللياقية.