«شاهين» يتأهل إلى نهائي دوري الرجبي فئة 15 لاعباً



تأهل فريق شاهين إلى المباراة النهائية لدوري الدرجة الأولى للرجبي فئة 15 لاعباً، حيث يلتقي مع فريق دبي هاريكنز السبت المقبل، على ملعب طيران الإمارات ذا سيفينز، وهي المرة الأولى التي يتأهل فيها فريق شاهين للنهائي بعد سنوات من المشاركة.

وقال محمد سلطان الزعابي، أمين عام اتحاد الإمارات للرجبي: «وصول فريق شاهين للمباراة النهائية للدوري يعد إنجازاً بكل المقاييس كون الفريق يضم عدداً من اللاعبين صغار السن، والذين نعوّل عليهم في دعم صفوف المنتخب الأول ويمثلون مستقبل اللعبة، وما يثلج الصدر أن الفريق التابع للاتحاد يلعب أمام فرق قوية في الدرجة الأولى بها عدد كبير من اللاعبين الأجانب، وهو ما يؤكد أن قاعدة فريق شاهين قوية وما يضمه من لاعبين مواطنين على أعلى مستوى فني، وهو ما يحقق الاستراتيجية التي رسمها الاتحاد لدعم المنتخبات الوطنية سواء فريق شاهين أو فريق المها للفتيات، والذي يسير في نفس الاتجاه، ويولي الاتحاد اهتماماً كبيراً بالفريقين شاهين والمها كونهما يمثلان مستقبل رياضة الرجبي».

وأوضح: «فريق شاهين سيشارك في سباعيات بورنيو سڤنز للأبطال في ماليزيا خلال الشهر الجاري، والتي يشارك فيها 17 فريقاً من النخبة في العالم، بالإضافة إلى المشاركة في سباعيات ألغارف للأبطال في البرتغال خلال يونيو المقبل، وهو ما قدمه من مستوى في دوري الدرجة الأولى يحفزه للتألق في المشاركات الخارجية، والتي تعد ضمن خطة تجهيز اللاعبين ورفع مستواهم البدني والفني بالاحتكاك بمدارس مختلفة».

وأضاف: «منتخبنا الوطني فئة 15 لاعباً يستعد لخوض التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم خلال يونيو المقبل، ويتدرب اللاعبون بشكل أسبوعي سواء مع أنديتهم أو في تجمع المنتخب على مدار يومين أسبوعياً، وهناك تدريبات وبرامج مكثفة للوصول إلى أعلى جاهزية ودخول التصفيات بقوة من أجل حلم التأهل إلى كأس العالم في أستراليا 2027، وهو ما نسعى إليه جميعاً، ومنتخبا الشباب والشابات يواصلان تجمعهما الداخلي والتدريبات استعداداً للمشاركة في البطولة الآسيوية بالهند خلال أغسطس المقبل، والتي يحمل منتخبنا للشباب لقبها».