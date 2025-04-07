الحمادي يتوج بذهبية الطيران الشراعي في «الخليجية الشاطئية» بعُمان

توّج عبدالله ناصر الحمادي لاعب منتخبنا الوطني للطيران الشراعي بالميدالية الذهبية، محققاً رصيد 2350 نقطة، فيما فاز العُماني الخليل التوبي بالمركز الثاني والميدالية الفضية برصيد 2175 نقطة، كما توج مواطنه عبدالعزيز الذهلي بالميدالية البرونزية برصيد 2000 نقطة، وذلك ضمن منافسات اليوم الأول من النسخة الثالثة لدورة الألعاب الخليجية الشاطئية التي تقام بمشاركة 6 دول خليجية وهي: سلطنة عُمان، والإمارات، والسعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، خلال الفترة من 5 وحتى 11 الشهر الجاري في سلطنة عُمان الشقيقة، بمنافسة 330 رياضياً ورياضية في 8 رياضات «39 مسابقة متنوعة»، وتشارك الإمارات بوفد رياضي مكون من 77 رياضياً ورياضية في الرياضات الشاطئية الــ8 المدرجة بالدورة وهي: كرة القدم، وكرة اليد، وكرة الطائرة، وألعاب القوى، والتقاط الأوتاد، والشراع، والسباحة، والطيران الشراعي، وشهدت بطولة الطيران الشراعي منافسة قوية بين نخبة الطيارين من دول مجلس التعاون الخليجي، وبرز الفريق الإماراتي بأدائه الفني العالي وانضباطه التكتيكي.

على جانب آخر، حملت بطلة الإبحار الشراعي ضحى البشر، علم الإمارات في حفل افتتاح النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية الشاطئية على مسرح البحيرة في حديقة القرم الطبيعية بمسقط.

وشهد وفد الإمارات فعاليات حفل الافتتاح، حيث حضر الحفل كل من فارس محمد المطوّع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وغانم مبارك راشد الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بوزارة الرياضة، والدكتور علي محمد الشميلي نائب رئيس البعثة في سفارة الإمارات في مسقط، ونصر النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، ومحمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، ومحمد العبيدلي أمين عام اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.

وضمن المنافسات، نجح منتخبنا لكرة اليد الشاطئية من تجاوز المنتخب السعودي بالركلات الترجيحية، أمس، ليبقي منتخبنا آماله حاضرة بتصدر الدور الأول للبطولة، وسيخوض منتخبنا مباراته الثالثة والأخيرة اليوم في تمام الخامسة مساء أمام نظيره منتخب البحرين، وكان منتخبنا قد تلقى خسارته الأولى أمام منتخب عُمان حامل اللقب بنتيجة 2 - 0.

كما يلتقي اليوم أيضاً منتخب الإمارات للكرة الشاطئية نظيره السعودي في مستهل مشواره بالحدث، ويستكمل منتخبنا الوطني للطيران الشراعي غداً الــ3 جولات المتبقية في ختام مشاركته بالدورة حيث يدخل المنافسات بروح معنوية عالية بعد منح الإمارات الميدالية الذهبية في اليوم الأول من انطلاقة الحدث.

وضمن البطولة ذاتها، وصل أمس منتخبنا الوطني لالتقاط الأوتاد إلى مسقط للمشاركة في فعاليات الحدث الخليجي، إذ تجرى اليوم القرعة والتجارب وسيتم اختيار الخيول وتوزيع الأدوار في ميدان البطولة، على أن تبدأ المنافسات غداً باستخدام سلاح الرمح في الجولات الفردية، الزوجية، والفرق، وتُقام في اليوم التالي منافسات سلاح السيف بنفس الترتيب «فردي، زوجي، فرق» فيما يشهد اليوم الختامي مسابقة المعلقات باستخدام سلاحي الرمح والسيف، إضافةً إلى سباقات التتابع.