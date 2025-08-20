الشارقة الرياضي يتوج الفائزين في جري صحارى

توج مجلس الشارقة الرياضي الفائزين في النسخة الثانية لجري صحارى 2025، الذي أقيم بمشاركة 450 متسابقاً ومتسابقة من مختلف الفئات العمرية والجنسيات.

وجاءت نتائج الفائزين بالمراكز الأولى في الفئات المختلفة كالتالي: في سباق 8 كلم للمواطنين رجال الأول عمار علي ولفئة المواطنات الأولى أبرار الطنيجي وللفئة المفتوحة رجال الأول جوليوس كيسار وفي فئة السيدات الأولى ميني متوكو .

أما في سباق 4 كلم للمواطنين رجال الأول أحمد عبدالعزيز وللمواطنات الأولى أمل الكعبي وللفئة المفتوحة رجال الأول جويدو أوكاداباو وللسيدات الأولى خلود السعدي. وفي سباق فئة 1 كلم للبنين الأول حماد الصبري .. وفي فئة البنات الأولى شوق أحمد .