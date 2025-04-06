شباب الشارقة بطلاً لدوري كرة السلة للمرة التاسعة



أحرز نادي الشارقة درع بطولة الدوري العام لكرة السلة «فئة الشباب» للموسم الحالي 2024-2025 للمرة التاسعة في تاريخه، عقب تغلبه على فريق النصر في نهائي المسابقة، الذي أقيم بنظام «بست أوف 3». نجح شباب الشارقة في حسم اللقب بانتصارين متتاليين، جاء الأول بنتيجة «77-50» على ملعب الشارقة، ثم الفوز في اللقاء الثاني على صالة نادي النصر في دبي بنتيجة «73-64»

وتَوج عبداللطيف الفردان، نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة السلة، فريق الشارقة بكأس البطولة والميداليات الذهبية، وفريق النصر وصيفاً بالميداليات الفضية، بحضور محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وعلي الأميري، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة السلة مدير لجنة المسابقات، وخالد غابش، مشرف المراحل السنية لكرة السلة بنادي الشارقة. يذكر أن هذا اللقب هو الأول لقطاع المراحل السنية لكرة السلة الشرقاوية في موسم 2024-2025، وتوجد جميع فرق النادي بالأدوار النهائية بكل المسابقات.