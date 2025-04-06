«جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً» بطل دوري كرة الهدف



توج فريق جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، عن جدارة بلقب دوري كرة الهدف لذوي الإعاقة البصرية لموسم 2024-2025، الذي نظمته اللجنة البارالمبية الوطنية، واستضافته جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، وسط أجواء تنافسية مميزة ومشاركة فاعلة من أندية أصحاب الهمم، وجاء فريق نادي خورفكان في المركز الثاني، وحل فريق نادي عجمان لذوي الإعاقة في المركز الثالث.

وشهد اليوم الختامي ثلاث مواجهات حاسمة، بدأت بلقاء بين جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً مع نادي عجمان لذوي الإعاقة، وانتهى بفوز جمعية الإمارات بتسعة أهداف مقابل خمسة، في مباراة، قدم خلالها اللاعبون أداءً جماعياً مميزاً، وفي المباراة الثانية، واجه نادي خورفكان للمعاقين نظيره نادي عجمان لذوي الإعاقة، وتمكن خورفكان من حسم اللقاء لصالحه بعشرة أهداف مقابل خمسة بعد أداء هجومي لافت، وفي المباراة الختامية، بين خورفكان للمعاقين وجمعية الإمارات، والتي شهدت مستوى فنياً عالياً من الطرفين، نجح خورفكان في حسمها لصالحه بثمانية أهداف مقابل سبعة.

حضر التتويج ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، وعادل الزمر، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، حيث قاما بتكريم الفرق وتوزيع الميداليات، واختتما الحفل بتسليم كأس الدوري رسمياً إلى فريق جمعية الإمارات البطل، الذي نال اللقب عن جدارة، في مشهد يعكس نجاح التنظيم والمستوى المتطور للبطولة، ويؤكد الدور المتنامي لرياضة ذوي الإعاقة البصرية في الدولة.