معسكر لـ«فتيات الشارقة للشطرنج» في الفجيرة



أنهى فريق نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة المعسكر الداخلي في الفجيرة والذي استمر على مدار 5 أيام في إطار تجهيز الفريق للاستحقاقات المقبلة، وخاض الفريق عدداً من المباريات الودية مع نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة، وضم المعسكر 7 لاعبات وهن: لطيفة صالح، وبدرية السويدي، وشيخة المعيني، ومريم خالد، وفاطمة راشد، والريم عيسى، وحفصة عيسى.

وأكدت نجلاء الشامسي رئيسة مجلس إدارة النادي، أن المعسكر ضمن خطط النادي في تدريب اللاعبات وإكسابهن الخبرات الشطرنجية المتنوعة وتجهيزهن للبطولات والمعسكرات المقبلة سواء على مستوى النشاط المحلي وأيضاً الخارجي، وقالت: المعسكر كان ناجحاً بكل المقاييس وحرصنا على استفادة اللاعبات من هذا التجمع من خلال اللعب مع نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة للاحتكاك واكتساب الخبرات المتنوعة وزيادة الثقة بالنفس وتعلم الاستراتيجيات الشطرنجية في اللعب.

وأضافت: هذه المعسكرات تمثل جزءاً أصيلاً من تجهيز اللاعبات للبطولات وأيضاً لها مكاسب كثيرة في كونها تمثل تجديداً لبيئة التدريب اليومية ولعب المباريات ودائماً نحرص على هذه المعسكرات وخاصة في فصل الصيف في عطلة المدارس.

ونوهت إلى أن الهدف الأول من تجهيز اللاعبات هو حصد المراكز الأولى في كل البطولات وحصاد النادي على مستوى النشاط المحلي مميز وجميع ما نقوم به يخدم منتخباتنا الوطنية سواء إعداد لاعبات المنتخب أو الكشف على مواهب جديدة، تكون إضافة للنادي في المستقبل.

كما وجهت نجلاء الشامسي الشكر إلى نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة على كل ما قدمه من تعاون وتبادل في الخبرات الشطرنجية وإلى الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبات في ظل الحرص الشديد على الاستفادة من المعسكر بشكل كامل.