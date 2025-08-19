اكتمال تحضيرات انطلاق بطولة موانئ دبي العالمية للتطوير T20 للكريكيت

أنهى مجلس الإمارات للكريكيت تحضيراته النهائية لتنظيم النسخة الثالثة من بطولة موانئ دبي العالمية للتطوير T20 المقرر إقامتها بداية من لأحد المقبل بملاعب أكاديمية ICC بدبي.

ستضم البطولة 6 فرق، هي أبوظبي نايت ، رايدرز، ديزرت فايبرز، دبي كابيتلز، جلف جاينتس، إم آي إميريتس ،و الشارقة ووريورز . وتتألف من 18 مباراة، وستُقام بنظام الدوري من دور واحد لتحديد هوية البطل.

أندرو راسل، مدير البطولة اعتبر الحدث فرصة مثالية للتطوير، وواحدة من أكثر الفعاليات أهمية في البرنامج المحلي لمجلس الإمارات للكريكيت.

وقال: تعتبر البطولة احتكاك مثالي للاعبين الشباب والناشئين لعرض مواهبهم لإيجاد فرصة لهم في منافسات النسخة الرابعة من بطولة موانئ دبي العالمية، وكافة البطولات الدولية المقبلة.