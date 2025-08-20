حسين الحمادي: إقامة «سباق زايد» في بكين تعبير عن عمق العلاقات بين البلدين

أكد معالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، أن اختيار العاصمة بكين لتكون المحطة الأولى للموسم الجديد من سباق زايد الخيري 2025، هو تعبير صادق عن عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات، وجمهورية الصين الشعبية.

وأوضح، في كلمة له خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل تنظيم السباق في بكين، أن الحدث يقام في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين التي ترتكز على الاحترام المتبادل والرؤى المشتركة للمستقبل، إذ يربط بين البلدين أيضاً رؤية إنسانية مشتركة وإيمان راسخ بأن العالم بحاجة إلى مزيد من بناء الجسور وتعزيز التعاون في المجالات كافة.

وقال: من خلال هذا الحدث الذي يقام عند سور الصين العظيم، أحد أهم معالم الحضارة العالمية الإنسانية، نضيف جسراً جديداً إلى شبكة العلاقات المتنامية بين البلدين الصديقين، يمتد عبر الرياضة والثقافة والعمل الخيري.

وأشار إلى أن هذا السباق يأتي بالتزامن مع عام المجتمع في دولة الإمارات لتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية الشاملة للجميع، من أجل دعم مبادرات تصنع الفارق في حياة الآخرين، داعياً إلى حضور سلسلة من الفعاليات الثقافية التي تقام ضمن الحدث.