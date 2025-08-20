رقم شخصي جديد لعلياء عبدالسلام في الفورمولا 4 بالنرويج

حققت المتسابقة الإماراتية علياء عبدالسلام فيروز، قائدة فريق مبادلة، خلال مشاركتها في الجولة الافتتاحية من بطولة إسكندنافيا لزوارق الفورمولا 4، في النرويج، رقماً شخصياً جديداً «48.34 ثانية»، وأداء مميزاً في التجارب الحرة، وسباق أفضل زمن، برغم تعرضها لعطل فني حرمها المشاركة في السباق الرئيس.

ويستعد فريق مبادلة لمعسكر قصير في مدينة «سونجا» النرويجية، استعداداً لجولة إيطاليا المقررة في 15 سبتمبر المقبل.

وأكدت المتسابقة علياء عبدالسلام، أن «العطل الفني» كان غير متوقع، وسط أجواء المنافسات القوية في السباق، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن محطة النرويج مهمة قبل الجولة المقبلة بإيطاليا، ولا سيما أنها نجحت في تحقيق رقم شخصي جديد.