نادي الثقة يختتم معسكر همة الصيفي

اختتم نادي الثقة للمعاقين فعاليات الملتقى الختامي للأندية النشطة – معسكر همة الصيفي، الذي نظمه النادي بالتعاون مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي وأكاديمية جام الرياضية، وسط أجواء احتفالية شارك فيها اللاعبون وأولياء الأمور وعدد من الشركاء والداعمين.

وألقى محمد عبدالله القايد الحمادي، مدير نادي الثقة، كلمة رحب فيها بالحضور، معرباً عن شكره لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي وأكاديمية جام الرياضية والمدربين والحكام وكل من أسهم في إنجاح هذا الحدث.

وأكد الحمادي أن هذا الحدث يعكس رؤية نادي الثقة في تعزيز دور الأنشطة الصيفية في بناء شخصية اللاعبين من أصحاب الهمم، وتهيئتهم لخوض منافسات رياضية محلية ودولية، فضلاً عن تعزيز اندماجهم المجتمعي.

كما شهد الحفل كلمات من الأولمبياد الخاص الإماراتي، والمدربين، وأكاديمية جام الرياضية، عبرت جميعها عن سعادتها بالمشاركة في هذا المعسكر الناجح، وأكدت أهمية هذه الفعاليات في دعم أصحاب الإعاقة وصقل مواهبهم وتنمية قدراتهم الرياضية والاجتماعية.

وتخلل الحفل تبادل الدروع التذكارية بين الجهات المشاركة، إلى جانب تكريم أعضاء النادي من اللاعبين المشاركين بمنحهم الميداليات وشهادات التقدير، تقديراً لجهودهم ومشاركتهم المتميزة.

ويأتي هذا الملتقى ضمن مساعي النادي لترسيخ مكانته منصة رائدة لرعاية وتمكين أصحاب الهمم، وتوفير بيئة محفزة لهم على الإبداع والتميز.