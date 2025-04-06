انطلاقة قوية لـ«تحدي صير بني ياس للترايثلون»

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، افتتح الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، أمس، سباق تحدي صير بني ياس للترايثلون، الذي نظمته مجموعة أدنيك بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وتختتم فعالياته اليوم، مسجلاً أول سباق ترايثلون كامل المسافة يقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتجول الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، في قرية السباق، المركز الرئيسي للحدث، والتي تضم الأماكن الترفيهية ومناطق الاسترخاء، إضافة لمنصة تُوزيع الجوائز، ويتابع المشاهدون والمشجعون فيها السباق لتشجيع أبطالهم، والاستمتاع في أجواء وبيئة خلابة تمزج بين جمال الطبيعة وحيوية الرياضة.

ورافق الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، ناصر المنصوري وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ومحمد علي المنصوري، مدير عام بلدية الظفرة، والعميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية منطقة الظفرة، وحميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، وجورت فلام، الرئيس التنفيذي لتحدي العائلة، إضافة لحضور عدد كبير من الرياضيين والمشجعين.

ويتضمن سباق المسافة الطويلة: (3.8 كم سباحة، 180 كم دراجات، 42.2 كم جري) وهو تحدٍّ عالمي لأبطال رياضة الترايثلون، فيما سباق المسافة المتوسطة (1.9 كم سباحة، 96 كم دراجات، 21.1 كم جري)، أما السباق الأولمبي فيتضمن (1.5 كم سباحة، 45 كم دراجات، 10 كم جري) وهو التحدي المثالي للمبتدئين، بينما تشمل السباقات المجتمعية تحديات الشاطئ والجري والتجديف بين أشجار القرم والتجديف بالكاياك، لضمان مشاركة جميع الفئات العمرية.

كما تتوفر مجموعة واسعة من السباقات المجتمعية للمشاركين من مختلف الأعمار، مما يوفر تجربة شاملة لا تُنسى للعائلات والأصدقاء والزوار، مع تخصيص سباقات للأطفال، والمشاركين في سباقات الترايثلون لأول مرة، والرياضيين الهواة، فيما توفر السباقات المجتمعية فرصة للجميع للمشاركة والاستمتاع بإثارة سباقات الترايثلون في بيئة الجزيرة المذهلة. ويحتفي تحدي صير بني ياس للترايثلون بالتميز الرياضي، كما يسلط الضوء على الجمال الطبيعي والتراث الثقافي الفريد والأصيل لجزيرة صير بني ياس، والتي تمثل وجهة رائدة متميزة في قلب منطقة الظفرة.