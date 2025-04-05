طائرة النصر تفوز على شباب الأهلي في ذهاب «البلاي أوف»



حسم النصر مواجهة الذهاب أمام شباب الأهلي في دورة «البلاي أوف» للدوري العام للكرة الطائرة للرجال، بالفوز بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتائجها 25-22 و25-20 و25-23، ويلتقي الفريقان مجدداً في لقاء الإياب الثلاثاء، وفي حال تكرار النصر لفوزه، يتأهل إلى الدور النهائي للعب على درع الدوري، أما في حال فوز شباب الأهلي، فيؤجل حسم التأهل إلى مواجهة فاصلة تقام الجمعة المقبلة.

ومثل النصر اللاعبون عدنان إبراهيم علي، عامر غلام، غابرييل خوسيه، ميشال فيدريزي، محمد حسين صالح، إيليا كوفالوف، علي محمد صالح، حمدان غانم سليمان، عمير عبدالله خميس، محمد نعيم جمعة، سيدرك بيتونا، خميس عمر سالم، ماركوس فينيسيوس، ومحمد عباس سليمان، بينما مثل شباب الأهلي اللاعبون ماجد خميس، آدم بارتوس، شعبان عيسى، محمد خميس، ماجد صقر خميس، شيزوبا إدواردو، راشد مبارك محمد، حمد يوسف جمعة، محمد سلطان، محمد جواد، تاروشا شامات، حمزة حمدي الصافي، أوجستين ستيفن، وعيسى ناصر عبدي.

فيما شهدت مباراتا ذهاب تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، فوز عجمان على الوصل بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وبنتائج 25-22 و28-30 و25-21 و25-17، وفوز حتا على العين بثلاثة أشواط نظيفة بنتائج 25-17 و25-19 و25-18، وتقام مواجهتا الإياب بعد غد، ويحتاج الوصل والعين إلى تحقيق الفوز للجوء إلى مواجهتين فاصلتين يوم الجمعة المقبل، مع العلم أن الوحدة أنهى مشاركته في الدوري بالاستقرار في المركز التاسع دون أي انتصار أو نقاط.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزيرة يلتقي بني ياس الثلاثاء، في مباراة فاصلة على البطاقة الأولى المؤهلة إلى الدور النهائي للعب على درع الدوري العام للرجال، وذلك بعدما تبادل الفريقان الفوز في مواجهتي الدور التمهيدي من دورة «البلاي أوف»، إذ فاز الجزيرة في الذهاب بثلاثة أشواط دون مقابل، وفاز بني ياس في الإياب بثلاثة أشواط مقابل شوط وحيد.