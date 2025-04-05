الشارقة تستضيف النسخة الثالثة من بطولة القوس والسهم الدولية المفتوحة

ينظم اتحاد الإمارات للقوس والسهم النسخة الثالثة من البطولة الدولية المفتوحة يومي 12 و13 أبريل الجاري، في نادي ضباط شرطة الشارقة، وسط مشاركة واسعة من الرماة من مختلف الجنسيات من داخل وخارج الدولة، ضمن منافسات فردية فقط، بعيداً عن تمثيل المنتخبات أو الأندية.

وتشمل البطولة أربع فئات رئيسية، هي القوس المركب لفوق وتحت 18 سنة، ذكوراً وإناثاً، والقوس المحدب للفئتين العمريتين ذاتها، حيث يسعى المتسابقون لحصد الجوائز المالية والعينية المخصصة للمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة، ضمن أجواء تنافسية عالية المستوى.

وتأتي هذه البطولة ضمن أجندة الاتحاد لهذا الشهر، حيث تشمل أيضاً المرحلة الختامية من دوري الإمارات، الممتدة حتى 20 أبريل الجاري، في إطار خطط التطوير المستمر التي يقودها الاتحاد لتأهيل جيل جديد من الأبطال، وتعزيز فرص الاحتكاك الفني عبر استضافة وتنظيم بطولات دولية.

ويركز اتحاد القوس والسهم على البرامج التطويرية لتأهيل المواهب الصاعدة، إلى جانب العمل على متابعة مؤشرات الأداء والتنسيق مع الأندية والمجالس الرياضية لدعم القدرات التنافسية للاعبين واللاعبات، كما يواصل الاتحاد تنفيذ استراتيجيته الهادفة إلى نشر ثقافة رياضة القوس والسهم في المجتمع، من خلال فعاليات موجهة للفئات السنية الصغيرة.