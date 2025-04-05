77 رياضياً ورياضية يمثلون الإمارات في الألعاب الخليجية الشاطئية بمسقط

تشارك دولة الإمارات، ممثلة في اللجنة الأولمبية الوطنية، في فعاليات دورة الألعاب الخليجية الشاطئية الثالثة التي تستضيفها سلطنة عُمان الشقيقة، التي تنطلق اليوم وتستمر حتى الجمعة المقبل، بـ77 رياضياً ورياضية في 8 رياضات مختلفة، هي: كرة القدم، وكرة اليد، والكرة الطائرة، وألعاب القوى، والتقاط الأوتاد، والشراع، والسباحة، والطيران الشراعي.

ولم تغب دولة الإمارات عن هذا المحفل منذ انطلاقته للمرة الأولى عام 2010 بمملكة البحرين، حيث نجحت خلاله في التتويج بـ5 ميداليات ملونة بواقع ميدالية ذهبية و4 ميداليات برونزية، في حين ضاعفت المشاركة الإماراتية حصادها في نسخة قطر عام 2015 بإجمالي 10 ميداليات ملونة بواقع ميدالية ذهبية و3 فضيات و6 ميداليات برونزية.

وتفتتح الدورة اليوم في مسرح البحيرة بحديقة القرم الطبيعية في تمام الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، ويستهل منتخبنا الوطني للرياضات الجوية مشاركتنا في الحدث غداً من خلال مسابقة الطيران الشراعي بمشاركة خمسة رياضيين، هم:

راشد إبراهيم السماحي، ومحمد جابر المازمي، وطارق محمد العبيدلي، وعبدالله ناصر مصطفى، ومحمد عبدالله الجسمي، إذ يخوض منتخبنا ست جولات موزعة على يومين بواقع ثلاث جولات في اليوم الأول، ومثلها في اليوم الثاني.

كما يبدأ منتخب الإمارات لكرة اليد الشاطئية مشواره بالدورة غداً بلقاء عمان، على أن يواجه منتخب السعودية في اليوم الذي يليه، في حين يلتقي البحرين يوم الاثنين المقبل.

وتشهد البطولة مشاركة 330 رياضياً ورياضية من مختلف دول الخليج يتنافسون في 8 رياضات من خلال 39 مسابقة متنوعة.

وبدأت منتخبات الإمارات في الوصول إلى مسقط، أول من أمس، ممثلة في منتخبي الشراع والرياضات الجوية، وكرة اليد، وسبقتها البعثة الإدارية في الأول من شهر أبريل للاطمئنان على مقرات إقامة الوفود والاطلاع على الجوانب التنظيمية، ومعرفة آليات التنقل بين أماكن المنافسات والتدريبات المختلفة.

ويواجه منتخب الإمارات لكرة الطائرة الشاطئية نظيره الكويتي بعد غدٍ، كما يلتقي منتخب عُمان في اليوم نفسه، ويبدأ كذلك منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية مشواره بالدورة بمواجهة السعودية بعد غدٍ، على أن يواجه البحرين يوم الأربعاء المقبل، في حين يلاقي منتخب عُمان يوم الخميس المقبل، ويختتم دور المجموعات بلقاء الكويت يوم الجمعة 11 أبريل في آخر أيام الحدث.