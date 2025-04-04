«الروح الإيجابية» في شرطة دبي ينظم منافسات رياضية للعمال في 4 مناطق



اختتم مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي، بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، فعاليات مبادرة «نحتفل بالعيد معاً»، التي أقيمت في عدد من المناطق العمالية بدبي خلال إجازة عيد الفطر السعيد، وشهدت مشاركة واسعة من مختلف الجنسيات، بواقع 126 فريقاً تنافست في ألعاب رياضية متنوعة، بمشاركة 1160 لاعباً ولاعبة.

وقالت فاطمة بوحجير، رئيس مجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي، إن المجلس مستمر في دعم تحقيق أهدافه بمبادرات وفعاليات رياضية ومجتمعية في مختلف المناسبات، بما يُسهم في تعزيز الالتقاء والتواصل بين مختلف فئات المجتمع، بمن فيهم فئة العمال. وبالتزامن مع عام المجتمع، تأتي هذه الفعاليات لتُجسد معاني التسامح والتعايش والمحبة في كل لعبة رياضية، وهي فرصة لتبادل الفكر والثقافة بين المشاركين، لنعزز روح التعاون والفهم المتبادل، ونرسخ القيم المجتمعية.

وأضافت «يعتبر العمال جزءاً أساسياً من نسيج مجتمع دبي. نسعى من خلال الرياضة والفعاليات التوعوية إلى إدخال البهجة على قلوبهم وتعزيز قيم التواصل والانتماء. إلى جانب توظيف هذه الفعاليات لتعزيز الثقافة الأمنية والتوعوية بين المُشاركين، والمساهمة في بناء بيئة آمنة وإيجابية للجميع».

وأوضحت أن المُنافسات تضمنت بطولات في كل من الكرة الطائرة، وكرة السلة، وشد الحبل، والكريكت، إلى جانب مُحاضرات توعوية وثقافية هادفة، وتسليط الضوء على خدمات شرطة دبي، والتوعية بمخاطر المخدرات، وتعزيز الوعي الأمني والمروري. مُشيرة إلى أن المبادرة استهدفت كل من منطقة السطوة، ومنطقة هور العنز، ومنطقة جبل علي، ومنطقة المحيصنة.

وتوجهت فاطمة أبو حجير بالشكر والتقدير إلى كافة الشركاء والجهات الداعمة، الذين لا يدخرون جهداً لإنجاح هذه الفعاليات وتحقيق أهدافها المرجوة، وهي: حدائق دبي - بلدية دبي، وإدارة الحد من الجريمة، وقطاع البحث الجنائي، ومجلس مديري مراكز الشرطة، ولجنة تأمين الفعاليات، إلى جانب مؤسسة دبي للإعلام، ومجلس دبي الرياضي، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للعمليات، ومجلس تمكين أصحاب الهمم.

واختتمت الفعاليات بتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة وسط أجواء من الفرح والتفاؤل، مؤكدةً نجاح المبادرة في تحقيق أهدافها المجتمعية والرياضية، وتعزيز قيم التعاون والإيجابية في إمارة دبي.