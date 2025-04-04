شمسة بنت حشر: ملتقى «تمكين المرأة» يسلط الضوء على دورها المحوري

أكدت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة، رئيسة اللجنة النسائية سابقاً، أن ملتقى الرياضة النسائي الذي نظمته وزارة الرياضة، بعنوان «تمكين المرأة، وتعزيز دورها في الرياضة»، سلط الضوء على جهود المرأة الإماراتية، ودورها المحوري والاستراتيجي في الارتقاء بالقدرات التنافسية، وتقديم الصورة المميزة عنها عالمياً.

وقالت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، إن الملتقى يعزز دور المرأة في الرياضة، ويقدم حلولاً مبتكرة لتجاوز التحديات، ويسلط الضوء على التجارب الملهمة والناجحة لها على مدار العقود الماضية، ونجاحها وتميزها في الوصول إلى أفضل المستويات التنافسية.

وأوضحت أهمية العمل على تنفيذ مخرجات الملتقى، ودعم الحوار وتبادل وجهات النظر والتجارب الناجحة، وتوحيد الجهود للارتقاء بقدرات المرأة، ودعم وصولها إلى الإنجازات الوطنية في المحافل الخارجية.

وثمنت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، جهود القيادة الرشيدة في دعم المرأة، واهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، بتمكين المرأة الإماراتية.

وذكرت أن المرأة الإماراتية قادرة على تطوير قدراتها، وتخطي كافة التحديات التي تواجهها، والانخراط في البرامج والمبادرات الرياضية والثقافية والاجتماعية، للاضطلاع بدورها الحيوي والملموس في تنشئة أجيال إماراتية، واعدة ومبدعة ومميزة، بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية التي تتبنى تحفيز المرأة وتمكينها، والارتقاء بطموحاتها، وأداء دورها الإيجابي في المجتمع.