أكاديمية سيف بن زايد تكرم أبطال الرماية الافتراضية

اختتمت أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية في شرطة أبوظبي بطولة الرماية الافتراضية الأولى، والتي نظمتها إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية في ميادين الرماية الافتراضية، وذلك تزامناً مع «عام المجتمع 2025».

فاز بالمركز الأول للرجال فريق إدارة الرماية والتطبيقات الميدانية، وفاز في مسابقة السيدات فريق إدارة التأهيل الشرطي.

كرم الفائزين، اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، الذي أشاد بالأداء المتميز للمشاركين، مؤكداً اهتمام ودعم القيادة الشرطية للأنشطة الرياضية، وحث المنتسبين وتشجيعهم على ممارستها، وتحقيق التميز الرياضي، إلى جانب تعزيز روح التنافس وتحفيز المنتسبين على المثابرة، وكذلك ممارسة أنشطة مفيدة وهادفة.