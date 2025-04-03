الإمارات تتصدر المشهد في المنطقة.. ملاعب رياضية عالمية بلمسات سياحية

لم تعد الملاعب الرياضية مجرد ساحات لاستضافة المباريات، بل تحوّلت إلى معالم سياحية يقصدها الزوار من مختلف أنحاء العالم، سواء كانوا عشاقاً للرياضة أم باحثين عن تجارب فريدة تمزج بين الإبداع المعماري وروعة الطبيعة.

وتتصدر دبي والإمارات هذا المشهد في المنطقة العربية بجمال ملاعبها التي تخطف الأنظار بتصاميمها المبتكرة، إلى جانب ملاعب أخرى تأسر القلوب بمواقعها وسط مناظر طبيعية خلابة، فضلاً عن تلك التي تجذب الزوار بفضل غرابتها وما تحتويه من تفاصيل غير مألوفة. وهكذا أصبحت هذه الوجهات أكثر من مجرد أماكن لمتابعة المباريات، بل محطات سياحية بامتياز تدمج بين شغف الرياضة وسحر المعمار، لتمنح الزائرين تجربة لا تُنسى.

ملعب آل مكتوم

يقع ملعب آل مكتوم في نادي النصر بدبي ويُعد تحفة معمارية حصدت جائزة فرساي السنوية للهندسة المعمارية بفضل تصميمه العصري الذي يجمع بين الأناقة والبساطة العملية، ولا يقتصر دوره على استضافة مباريات كرة القدم، بل يجذب الزوار الذين يأتون للاستمتاع بتفاصيله المعمارية الفريدة.

ذا سفنز

بصفته أكبر ملعب في دبي، أصبح ذا سفنز وجهة مفضلة للسياح بفضل استضافته للعديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية التي تتجاوز حدود كرة القدم، مثل بطولات الرجبي والكريكيت وألعاب القوى، ما يجعله مقصداً متنوعاً يلبي مختلف الأذواق. مدينة دبي الرياضية هذه المدينة ليست مجرد مجمع رياضي، بل هي مجتمع متكامل يجذب عشاق الرياضة من جميع أنحاء العالم، ما يجعلها خياراً مفضلاً للسياح الذين يبحثون عن تجربة رياضية متكاملة.

استاد هزاع بن زايد

تحفة معمارية نالت إشادة دولية بفضل تصميمها المستوحى من أشجار النخيل، ويُعد أحد أجمل ملاعب الشرق الأوسط، ويستقطب الزوار بفضل موقعه المميز وأجوائه المثالية.

استاد صقر بن محمد القاسمي

يقع هذا الاستاد في مدينة خورفكان الساحلية ويتميز بإطلالته الخلابة على الساحل وخلفيته الجبلية الرائعة، ويجمع بين جمال الطبيعة وبساطة التصميم، مما يجعله وجهة مميزة لعشاق كرة القدم والطبيعة، وشارك عام 2020 في مسابقة «أجمل الملاعب الآسيوية على إطلاله جميلة»، مما يعكس جاذبيته السياحية.

استاد البيت (قطر)

يقع في مدينة الخور ويتميز بتصميمه المستوحى من الخيمة البدوية التقليدية، ويحيط بالاستاد مساحات خضراء شاسعة، ما يوفر تجربة بصرية مميزة للمشجعين.

ملعب الموج (عُمان)

يقع في مسقط، وحصل على شهادات بيئية تقديراً لجهوده في الاستدامة وحماية التنوع البيولوجي، ويعتبر موطناً لأكثر من 173 نوعاً من الطيور، ويتميز ببرك مياه طبيعية وأنظمة ري فعالة تسهم في الحفاظ على البيئة.

نادي أيلة للغولف (الأردن)

يُعد من أفضل الملاعب الصديقة للبيئة عالمياً، ويتميز بتصميم فريد ومساحات خضراء واسعة تتخللها بحيرات صناعية، مما يضفي جمالاً إضافياً على تجربة اللعب.

ملعب نادي الشمال الرياضي (قطر)

يتميز بتصميم مستوحى من القلاع القطرية التقليدية، حيث يزينه برجان في زواياه، مما يمنحه طابعاً معمارياً فريداً يميزه عن بقية الملاعب.

نادي رويال جرينز للغولف (السعودية)

يقع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ويطل على ساحل البحر الأحمر، حيث توفر المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية الخلابة تجربة لعب مميزة تجمع بين الرياضة وجمال الطبيعة.

الملعب العائم (سنغافورة)

يقع في مارينا باي، ويُعد تحفة هندسية عائمة فوق المياه، ما يجذب آلاف السياح الذين يأتون للاستمتاع بمنظره الفريد ومتابعة مباريات كرة القدم وغيرها من الفعاليات وسط إطلاله خلابة.

ملعب سيرني بالوغ (سلوفاكيا)

يفصل بين أرضية الملعب والمدرجات خط سكة حديد تمر عبره القطارات أثناء المباريات، ما يخلق مشهداً نادراً يجذب السياح لالتقاط الصور ومشاهدة هذا التداخل الفريد بين الرياضة والحياة اليومية.

ملعب جنيف (سويسرا)

من أبرز ما يميزه وجود جاكوزي في المدرجات، حيث يمكن للزوار مشاهدة مباريات كرة القدم في أجواء من الرفاهية والاسترخاء، ما يجعله مقصداً سياحياً أكثر من مجرد ملعب.

ملعب فوزدوفاتك (صربيا)

يقع على سطح مركز تسوق، ما يمنح الزوار فرصة الجمع بين التسوق ومشاهدة مباريات كرة القدم، ليصبح مقصداً سياحياً يجمع بين الرياضة وأسلوب الحياة العصري.

ملعب سيلفستر كاريّو (جزر الكناري)

يقع وسط غابات كثيفة وعلى ارتفاع شاهق، ما يجعل مشاهدة مباريات كرة القدم فيه تجربة سياحية فريدة وسط المناظر الطبيعية الخلابة.