أكاديمية فاطمة بنت مبارك تنظم «دولية الشطرنج» 12 الجاري

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، تنظيم النسخة السابعة من بطولتها الدولية للشطرنج الخاطف للسيدات، في مقرها بأبوظبي، يوم 12 أبريل الجاري، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية.

وأوضح بيان أصدرته الأكاديمية، أن المنافسات ستقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات.

وستقام البطولة وفق نظام الشطرنج السويسري، من خلال 7 جولات من المنافسات السريعة، التي تجمع بين التركيز الذهني والمهارة التكتيكية.

وأكد طلال الهاشمي عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أهمية هذه البطولة في تعزيز المشاركة المجتمعية، واكتشاف ورعاية المواهب، موضحاً أن هناك إقبالاً كبيراً على المشاركة فيها، معتبراً أنها تعكس جهود الأكاديمية منذ 7 سنوات، لترسيخ ثقافة الشطرنج في دولة الإمارات.