6 ميداليات ملونة لأبطال الشارقة في «الإمارات للشطرنج»



حقق أبطال نادي الشارقة الثقافي للشطرنج إنجازاً جديداً، بعدما نجح لاعبوه في الفوز بـ 6 ميداليات ملونة منها 3 ذهبيات و3 فضيات، في بطولة الإمارات الفردية للشطرنج للمراحل السنية المفتوحة والإناث تحت 12 و14 و16 و18 و20 سنة، والتي نظمها اتحاد اللعبة في ضيافة نادي دبي للشطرنج، وشارك النادي بـ 29 لاعباً.

وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق صقر خميس بطل فئة تحت 12 سنة، وسلطان جابر الذي تصدر فئة تحت 14 سنة، وراشد الحمادي بطل فئة تحت 16 سنة، فيما أحرز الميداليات الفضية سلطان المهيري فئة تحت 12 سنة، وحمد الكاف في فئة تحت 16 سنة، وسعود جابر في فئة تحت 18 سنة، ليتصدر النادي قمة الأندية التي حصلت على ميداليات.