5 لاعبين يمثلون الإمارات في «الطيران الشراعي» بالألعاب الخليجية

أعلن اتحاد الإمارات للرياضات الجوية عن اعتماد مشاركة 5 لاعبين ضمن وفد اللجنة الأولمبية الوطنية في منافسات الطيران الشراعي بمحرك «الباراموتور» في دورة الألعاب الشاطئية الخليجية بنسختها الثالثة التي تستضيفها العاصمة العمانية مسقط من 5 إلى 11 أبريل الحالي، وتقام المنافسات لفئة الرجال فقط على شاطئ العذيبة بمحافظة مسقط خلال الفترة من 5 إلى 7 أبريل الحالي.

وأكد محمد يوسف، الأمين العام للاتحاد، أن الفترة الماضية شهدت معسكر إعداد داخلياً للاعبين المشاركين، تضمن تدريبات نظرية وعملية بهدف رفع مستوى الاستعداد للمشاركة في المنافسات، على أن يتم استكمال آخر مراحل الإعداد في مسقط قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

وأشار محمد يوسف، إلى أهمية التجمعات الخليجية في تبادل الخبرات، وصقل المهارات، وتعزيز التقارب بين أبناء المنطقة، وصولاً إلى أفضل المستويات التنافسية التي تعزز التطور الرياضي في المنطقة الخليجية.

وأكد حرص نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، على توفير أفضل التجهيزات لرفع مستوى الاستعداد، وتقديم صورة مميزة عن التطور الذي تشهده الرياضات الجوية في الدولة.