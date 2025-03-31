فاطمة بنت هزاع تقوم بزيارة تفقدية لنادي العين للسيدات

قامت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات ونادي العين للسيدات، بزيارة ميدانية إلى نادي العين للسيدات، وذلك في إطار دعمها المستمر للرياضة النسائية، وحرصها على تطوير المنشآت الرياضية المخصصة للمرأة في دولة الإمارات.

وتجولت الشيخة فاطمة بنت هزاع في مرافق النادي، واطلعت على البرامج التدريبية، والمبادرات الرياضية والثقافية المتنوعة التي يقدّمها النادي لمنتسباته، والتي تهدف إلى تمكين المرأة، وتعزيز دورها في المشهد الرياضي المحلي.

وأشادت الشيخة فاطمة بنت هزاع بمستوى التجهيزات والجهود المبذولة لخلق بيئة رياضية متكاملة وآمنة تُعنى بصحة المرأة ورفاهها، مؤكدةً أهمية الاستثمار في قدرات المرأة الرياضية، وتوسيع مشاركتها في مختلف الرياضات والمسابقات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية والارتقاء بجودة الحياة.