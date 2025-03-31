ختام بطولة الألعاب الإلكترونية بنادي دبا الحصن

اختتم نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، أول من أمس، في الصالة الاجتماعية بطولة الألعاب الإلكترونية «بلايستيشن» الأولى، والتي نظمتها إدارة النادي وسط أجواء تنافسية مشحونة بالتحدي، وشهدت البطولة مشاركة واسعة بلغت 32 لاعباً من مختلف الفئات العمرية، اجتمعوا للتنافس في لعبة FIFA الشهيرة، ما أضفى على الحدث طابعاً ترفيهياً واحترافياً في آن واحد.

ويأتي تنظيم هذه البطولة ضمن سلسلة الفعاليات التي يعقدها النادي بهدف استقطاب الشباب، وتنمية روح المنافسة الرياضية بينهم، إلى جانب تعزيز ثقافة الألعاب الإلكترونية رياضة ذهنية تتطلب المهارة والتخطيط والتكتيك الرياضي.

ومنذ انطلاق البطولة، شهدت المباريات تنافساً قوياً بين المشاركين الذين أظهروا مهارات استثنائية في التحكم والاستراتيجية داخل اللعبة، حيث تدرجت المنافسات عبر أدوار خروج المغلوب، حتى الوصول إلى الأدوار النهائية التي جمعت بين أبرز اللاعبين الذين برهنوا على مستوى عالٍ من الاحترافية والقدرة على التعامل مع التحديات داخل اللعبة.

وفي ختام المنافسات، قام أحمد مراد الأميري، رئيس لجنة أكاديمية كرة القدم ومدرسة الكرة بالنادي، بتتويج الفائزين بالمراكز الأولى، حيث جاءت النتائج على النحو التالي: فاز عبدالعزيز محمد المطوع بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني سلطان سعيد الريامي، واحتل المركز الثالث أحمد سليمان زيد الظهوري، وفي المركز الرابع كنان أحمد.

من جانبه، أعرب أحمد مراد الأميري عن سعادته بنجاح البطولة والمستويات الرائعة التي قدمها المشاركون، مشيداً بالإقبال الكبير على المشاركة والتفاعل الذي عكس مدى شعبية الألعاب الإلكترونية بين الشباب، ومؤكداً أن هذه الفعالية تأتي ضمن خطط النادي المستقبلية لتنظيم المزيد من البطولات المشابهة، بهدف تعزيز الجانب التنافسي والترفيهي لدى اللاعبين وتنمية مهاراتهم في هذا المجال.

من جهتها، أكدت إدارة نادي دبا الحصن أن النجاح الكبير الذي حققته البطولة سيدفع النادي إلى تنظيم المزيد من الفعاليات المشابهة، وخاصة في ظل الاهتمام المتزايد بالرياضات الإلكترونية، والتي أصبحت من الرياضات المعتمدة عالمياً وتحظى بدعم رسمي من مختلف الاتحادات الرياضية.