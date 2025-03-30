يقام في مدينة إكسبو دبي 12 أبريل المقبل.. إعلان مسارات سباق بوكاري سوت الدولي للجري

أعلنت اللجنة المنظمة لسباق «بوكاري سوت الدولي للجري» عن المسارات الرسمية التي سيخوضها المشاركون في النسخة الأولى من السباق الدولي الذي يقام في مدينة إكسبو دبي لأول مرة في الشرق الأوسط يوم السبت 12 أبريل 2025، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ويتضمن التنافس ضمن 3 مسافات هي: 5 و10 و21 كيلومتراً.

ويتاح التسجيل للمشاركة أمام العدائين من جميع الجنسيات ومختلف المستويات البدنية في مختلف مسارات السباق حتى يوم 8 أبريل، وذلك عبر الموقع الرسمي للسباق Pocari Sweat Run 2025 Dubai - Pocari Sweat

ويقدم سباق بوكاري سوِت ران 2025 جوائز نقدية إجمالية تبلغ 60 ألف درهم لأفضل المتسابقين في مختلف الفئات.

سيتم منح الكؤوس للفائزين الثلاثة الأوائل في كل فئة من فئات السباق، مع حصول جميع المشاركين على ميداليات الفائزين وقمصان تذكارية.

ينطلق السباق من حديقة الفرسان في مدينة إكسبو دبي، حيث سيستمتع العداؤون بالجري وسط مدينة إكسبو دبي التي شهدت أحداثاً رياضية دولية ومر على مساراتها أبطال عالميون في مختلف الرياضات الذين شاركوا في أبرز الفعاليات الرياضية الدولية التي أقيمت في مدينة إكسبو دبي هذا الصرح الحضاري الذي ارتبط بأروع قصص النجاح والتميز والاستدامة.

وتعد مدينة إكسبو دبي واحدة من أبرز المعالم الحديثة في الإمارات، وقد اكتسبت مكانة عالمية مرموقة من خلال استضافة إكسبو 2020 دبي، أكبر حدث اقتصادي وثقافي ورياضي على مستوى العالم، إضافة إلى قمة (كوب 28 للمناخ).

وتتميز المدينة بتصميمها المستدام ومرافقها الحديثة التي تجعلها موقعاً مثالياً لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى. وسيحظى المشاركون بفرصة الجري عبر مسارات ذات مناظر خلابة، حيث سينطلق السباق من حديقة الفرسان، ويمر بمناطق حيوية داخل المدينة، مما يوفر تجربة فريدة تعكس روح دبي الديناميكية بمزيج فريد من المساحات الخضراء والمناظر المعمارية الحديثة، ما يضفي بعداً جمالياً على التجربة الرياضية، كما تم تصميم المسارات بعناية لضمان سلامة العدائين وتوفير محطات ترطيب من بوكاري سويت على طول الطريق للحفاظ على النشاط والأداء المثالي.

يعد سباق بوكاري سويت الدولي واحداً من السباقات العالمية البارزة، حيث يقام سنوياً في مدن رئيسية عدة حول العالم، ويشهد مشاركة الآلاف من العدائين من مختلف الجنسيات والمستويات الرياضية. وباستضافته في دبي لأول مرة في الشرق الأوسط، يهدف السباق إلى ترسيخ ثقافة اللياقة البدنية والتحدي الرياضي، وتحفيز هواة رياضة الجري من مختلف الأعمار والجنسيات والمستويات.