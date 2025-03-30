محمد صالح وآمنة العوضي يتصدران اختبارات منتخب القوس والسهم

أعلنت اللجنة الفنية في اتحاد الإمارات للقوس والسهم، نتائج اختبارات المنتخب الوطني لفئة القوس المركب، وتصدر فئة الرجال اللاعب محمد صالح بن عمرو من نادي المدام الثقافي الرياضي برصيد 656 نقطة، بينما ذهب المركز الأول في فئة السيدات إلى اللاعبة آمنة يوسف العوضي، من نادي الشارقة الرياضي للمرأة مسجلة 677 نقطة.

وجاء شهاب السعدي من نادي أبوظبي للقوس والسهم وصيفاً برصيد 655 نقطة، وزميله يوسف حسن الحوسني ثالثاً برصيد 638 نقطة، بينما حصدت اللاعبة جمانة علي النجار من نادي أبوظبي للقوس والسهم المركز الثاني بفئة السيدات محققة 643 نقطة، واللاعبة ميثاء محمد النعيمي، من نادي الشارقة الرياضي للمرأة في المركز الثالث، مسجلة 583 نقطة.

وأكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس اتحاد الإمارات للقوس والسهم، أن الاتحاد يحرص من خلال الخطط والبرامج على تبني أفضل الممارسات التي تسهم في الوصول باللعبة إلى مستويات عالمية، بالإضافة إلى التعاون مع الأندية في جميع المجالات التي تسهم في الارتقاء بقدرات لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية.

وأشار إلى، أن الاتحاد يسعى إلى تطبيق رؤية شاملة لمنظومة اللعبة حتى تتكامل الجهود التي تصب في مصلحة المنتخبات الوطنية، وصولاً إلى المشاركة في البطولات العالمية.