روضة السركال: لقب «أستاذة دولية كبيرة» دافع لتحقيق إنجازات عالمية في الشطرنج

أكدت روضة السركال، لاعبة المنتخب الوطني ونادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، أن حصولها على لقب «أستاذة دولية كبيرة» من الاتحاد الدولي للعبة، يمثل دافعاً قوياً لتحقيق إنجازات عالمية لدولة الإمارات.

وأكدت السركال «16» عاماً، أنها تتطلع خلال المشاركات المقبلة في بطولة آسيا الفردية للشطرنج في نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، خلال الفترة من 6 إلى 15 مايو المقبل، وبطولة العالم للشباب والسيدات في يوليو 2025، إلى المنافسة على الألقاب، وتأكيد الحضور القوي للدولة في المحافل الخارجية.

وأشارت إلى أن المرأة الإماراتية وصلت إلى أفضل المستويات العالمية في الرياضة وغيرها من المجالات التنافسية الأخرى، بفضل دعم واهتمام القيادة الرشيدة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

ونوهت بالدور الملموس لاتحاد الإمارات للشطرنج في تنظيم البطولات ودعم طموحات اللاعبين واللاعبات، وجهود نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية في تطوير قدرات جميع منتسبيه، عبر البرامج المتطورة، واستقطاب أفضل المدربين، والعمل على توفير أفضل الظروف لمشاركة اللاعبين في المنافسات المحلية والخارجية.

وأثنت السركال، على دعم واهتمام أسرتها ومساعدتها على المشاركة في التدريبات والبطولات، مشيدة بالدور المؤثر لمسؤولي «مدرسة المواهب» على جهودهم في دعم موهبتها، والارتقاء بها نحو الأفضل دائماً.