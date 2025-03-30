200 طفل في بطولة «انتقاء الجيل القادم» العالمية بدبي

استضافت أكاديمية لاليغا في دبي المرحلة الثالثة من بطولة «انتقاء الجيل القادم» العالمية، وهي مبادرة تندرج ضمن برنامج إي إيه سبورتس إف سي فيوتشرز للتأثير الاجتماعي على اللاعبين الواعدين. وتهدف هذه البطولة إلى اكتشاف وتطوير مواهب كرة القدم الناشئة حول العالم، وتعزيز المشاركة المجتمعية بواسطة قيم كرة القدم.

شارك 200 من الأولاد والبنات من داخل دولة الإمارات من فئة تحت 16 عاماً، في مباريات تنافسية بنظام 5 ضد 5 السريعة المبتكر والموجود في لعبة فيديو إي إيه سبورتس إف سي 25، قبل الانتقال إلى جلسات التدريب التي طورتها أي أيه سبورتس، باستخدام تدريبات ألعاب المهارة في لعبة إي أيه سبورتس إف سي، جنباً إلى جنب مع نصائح الخبراء والتوجيه من مدربي لاليغا الحاصلين على ترخيص يويفا برو، حيث قدم اللاعبون أقصى مهاراتهم، وجاءت ذروتها في المباراة النهائية ضد فريق أكاديمية لاليغا.

تشكل بطولة «انتقاء الجيل القادم» في دبي، المحطة الثالثة من خمس مراحل عالمية عبر ثلاث قارات، بدأت في روستنبرغ في جنوب أفريقيا، ونيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، مع فعاليات قادمة مقررة في مدينة غواتيمالا، غواتيمالا: 5 - 6 أبريل المقبل ومدينة هو تشي منه، فيتنام: 11 - 13 أبريل.

وبعد منافسة قوية، تم اختيار أربعة فتيان (إيجور بريماك ولوكا الهاشم وإيليا عظيمي وريبال أنداري) وأربع فتيات (أنابيل ديكسون وماروفا شونيوا وإيميلي تشازال مارتين وأنيهوا تشازال مارتين)، للسفر إلى مدريد للمشاركة في معسكر تدريبي فريد من نوعه مع رابطة لاليغا وأنديتها. لم يستند الاختيار النهائي على أدائهم الرياضي فقط، وإنما أيضاً على قدرتهم على إظهار وتجسيد قيم أساسية كالالتزام، والتضامن والاجتهاد.

وقال جيمس سالمون، المدير الأول لتفعيل الامتيازات في إي إيه سبورتس إف سي: «يبدأ كل لاعب مسيرته الكروية في قطاع الناشئين، والاستثمار في هذا القطاع هو جوهر إي إيه سبورتس إف سي، وعائلة كرة القدم مجتمع خاص مهم، يتمتع بالقدرة على إفادة المجتمع بأكمله بشكل إيجابي وتغيير حياة الناس نحو الأفضل. نفتخر بشراكتنا مع لاليغا في الإمارات، ونواصل تعزيز الصلة بين التجارب التفاعلية لـ«إف سي» واللعب على أرض الواقع، لتشجيع مشاركة أكبر في الرياضة، والمساعدة في اكتشاف نجوم الجيل القادم».

وقال خوان فلوريت، رئيس مشاريع كرة القدم في لاليغا: «هذا المشروع مع إي إيه سبورتس، يبرز أهمية منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالنسبة لنا، ويهدف إلى دعم كرة القدم للناشئين من خلال منح الأطفال فرصة فريدة لزيارة إسبانيا، وتعلم جميع قيم لاليغا».

وأكدت مايتي فينتورا، مدير عام لاليغا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن: «تواجد لاليغا في دبي والشرق الأوسط دليل على التزامنا برعاية الجيل القادم من مواهب كرة القدم وبناء علاقة أعمق مع الجماهير في المنطقة.

ومن خلال أكاديمية لاليغا، نهدف إلى ترسيخ ثقافة كرة القدم للناشئين وبشكل لا يقتصر على تطوير اللاعبين الواعدين فحسب، بل العمل أيضاً على غرس قيم الشغف، والاحترام والعمل الجماعي التي تميز دورينا. فعاليات مثل بطولة «انتقاء الجيل القادم» بالتعاون مع شريكنا الرئيسي إي إيه سبورتس، تعزز جهودنا لإشراك الجماهير، وتوفير فرص فريدة لتجربة جوهر لاليغا». وقال سايمون ماكغينيس، المدير العام لأكاديمية لاليغا دبي: «تفتخر أكاديمية لاليغا دبي بكونها في قلب هذه المبادرة التطويرية إلى جانب إي إيه سبورتس إف سي ولاليغا.

على مدى سنوات، كرسنا جهودنا لكرة القدم للناشئين، ليس فقط كبرنامج لكن كوعدٍ لنا باكتشاف المواهب الواعدة، وصقلها، ودفع اللاعبين نحو مسيرة احترافية. فرصة التدريب مع لاليغا تمثل للاعبين الذين تم اختيارهم، جسراً نحو أعلى مستويات اللعبة. الشغف الذي لمسناه من المشاركين، والعائلات، والمجتمع يبرز دوافعنا».