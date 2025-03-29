فوز بني ياس يؤجل حسم المقعد الأول المؤهل لنهائي الطائرة

تأجل حسم المقعد الأول في الدور النهائي لدورة «البلاي أوف»، بعد فوز بني ياس على الجزيرة 3-1، في إياب الدور قبل النهائي للدورة التي تتأهل الأندية الأربعة الأوائل للنهائي في جدول ترتيب الدوري، للمنافسة من خلالها على درع الدوري العام للكرة الطائرة للرجال.

وشهدت مباراة الإياب مساء أول من أمس، فوز الجزيرة بالشوط الأول 25-19، ورد بني ياس بالفوز بالأشواط الثلاثة التالية بنتائج 25-14 و25-21 و25-18، ليتبادل الفريقان الفوز بعد انتصار الجزيرة في لقاء الذهاب 3-0، بنتائج أشواط 28-26 و25-20 و25-22.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في مباراة فاصلة يوم 8 أبريل المقبل، فيما يلتقي شباب الأهلي مع النصر، على المقعد الثاني المؤهل إلى الدور النهائي، والمقرر إقامته من مباراتين ذهاباً وإياباً يومي 4 و8، وحال تبادل الفريقان الفوز ستقام مباراة فاصلة يوم 11، بينما تقام مباراتا ذهاب وإياب الدور النهائي يومي 15 و18، وحال تبادل الفوز ستقام مباراة فاصلة على درع الدوري يوم 22 من الشهر نفسه.