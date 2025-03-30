نصر النيادي: رياضة الطيران اللاسلكي تحظى بشعبية واسعة لدى الشباب

أعلنت اللجنة المنظمة اكتمال جميع الترتيبات المطلوبة لاستضافة منافسات البطولة الدولية الأولى للطيران اللاسلكي خلال الفترة من الثاني وحتى السادس من أبريل بنادي العين للهواة، التابع لنادي العين للفروسية والرماية، وبرعاية دائرة الثقافة والسياحة بالعين، وتنظمها شركة ايكو ادفنشر للسياحة، وبمشاركة 70 طياراً بينهم 40 طياراً محترفاً يمثلون 16 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وأكد نصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية أن استضافة العين لهذه البطولة تدعم جهود الاتحاد في نشر ثقافة ممارسة رياضة الطيران اللاسلكي التي تحظى بشعبية واسعة لدى الشباب، معرباً عن أمله في أن تكون مدينة العين عاصمة رياضة الطيران اللاسلكي في المستقبل.

من جهته، أكد علي مصلح الأحبابي مدير البطولة اكتمال جميع الترتيبات لانطلاقة هذا الحدث الدولي الكبير الذي يقام لأول مرة خارج أمريكا وأوروبا والذي يعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها دولة الإمارات في الرياضات الجوية على الساحة العالمية بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي من قيادتنا الرشيدة.

وأوضح الأحبابي أن اللجنة المنظمة رصدت العديد من الجوائز القيمة للفائزين والجمهور وستكون هناك ورش عن الطيران اللاسلكي من تنظيم جامعة الإمارات بهدف نشر ثقافة الطيران بين جميع فئات المجتمع واستقطاب عشاق ومحبي وممارسي اللعبة بالدولة وبالمنطقة.

وأشاد مانريكو مينكوزي مدير منطقة أوربا في منظمة الطيران اللاسلكي (ايماك) بإقامة البطولة في مدينة العين التي تعد واحدة من أفضل المدن لاستضافة هذا النوع من الرياضات الجوية التي تشهد نمواً متزايداً حول العالم، مشيراً إلى أن نشر اللعبة بين الشباب في مراحله الأولى قبل سن 30 سنة أشبه برياضة الفوروملا ويستوعبها الشباب سريعاً، وتسهم في تنمية قدراتهم الإبداعية بما يعزز من تمكينهم من أداء دورهم المجتمعي.