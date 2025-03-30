ختام «رمضانية الشطرنج» بالمركز الاجتماعي السوداني في الشارقة

اختتم المركز الاجتماعي السوداني بالشارقة البطولة الرمضانية الأولى للشطرنج، التي شهدت مشاركة 16 لاعباً من مختلف الفئات العمرية، وسط أجواء تنافسية متميزة بحضور المهندس عمر أحمد خوجلي، رئيس المركز ورئيس الجالية السودانية بالشارقة، والمستشار مرتضى الزيلعي، نائب رئيس المركز والجالية، ومدير البطولة جمال أمين محمود، من نادي مجموعة الإمارات للشطرنج، الشريك التنظيمي.

وتم خلال الحفل تكريم اللجنة المنظمة والمشاركين بشهادات تقدير، كما تم تتويج الفائزين بالمراكز الأولى، حيث حصل طارق محمد الطاهر على كأس البطولة والميدالية الذهبية، بينما جاء راشد جبريل في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية، وحقق عبدالله منصور عبدالله المركز الثالث وحصل على الميدالية البرونزية. كما تم تكريم أكرم حسين باعتباره أصغر لاعب مشارك في البطولة، تقديراً لموهبته وتشجيعاً له على الاستمرار في تطوير مهاراته في رياضة الشطرنج.

وأعرب رئيس المركز عن سعادته بنجاح البطولة، مشيداً بالمستوى الفني الذي قدمه اللاعبون، ومؤكداً أن هذه الفعالية ستكون بداية لمزيد من البطولات والأنشطة الرياضية التي تهدف إلى تعزيز التفاعل المجتمعي بين أبناء الجالية السودانية في الشارقة.