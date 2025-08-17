«كونغرس آسيا البارالمبي» يشيد بملف دبي لاستضافة «ألعاب الشباب»

أشاد «كونغرس آسيا البارالمبي» في ختام اجتماعاته بأستانا بملف دبي لاستضافة دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية للشباب خلال الفترة من 7 إلى 14 ديسمبر المقبل بمشاركة 45 دولة والتي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس مجلس دبي الرياضي.

وأجمع أعضاء الجمعية العمومية على أن دبي قادرة على تقديم دورة متميزة ستكون عالقة في أذهان المشاركين.

وأوضح ثاني جمعة بالرقاد، رئيس اللجنة المنظمة لألعاب الشباب «دبي 2025» أن هذه الإشادة تضاعف من مسؤولية الجميع لتقديم حدث استثنائي، مبيناً أن رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم للدورة تعزز نجاحها، مشيداً بدعم مجلس دبي الرياضي لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً.

وقال: «إنه على مدى سنوات اكتسبت الإمارات ودبي مكانة مرموقة من خلال استضافة العديد من كبرى الأحداث الرياضية الإقليمية والعالمية الناجحة، وها هي تواصل تعزيز هذه الصورة لتقدم للعالم تجارب مذهلة تاركة أثراً يحتذى على الصعيد الآسيوي». وأضاف: تستضيف دبي ألعاب الشباب بكل فخر واعتزاز، وأن إيماننا برسالة هذه البطولة منحنا الدافع للمضي قدماً وتحويل التحديات إلى فرص.

ووجه بالرقاد الشكر إلى اللجنة البارالمبية الآسيوية على ثقتها، مبيناً أن نادي دبي لأصحاب الهمم ينظر لهذه البطولة على أنها منصة لزرع الأمل وتعزيز التنافس الشريف، مبيناً أنه تم تقديم الدعوة إلى يربول ميرزا بوسينوف، وزير السياحة والرياضة بجمهورية كازاخستان لحضور البطولة كضيف شرف.

من ناحيته أكد مهدي باقر، أمين عام اللجنة البارالمبية العراقية أن دبي مثلت المنقذ لاستضافة ألعاب الشباب، وخصوصاً أن الإمارات سبّاقة لتنظيم أهم الأحداث العالمية ولاسيما في رياضة أصحاب الهمم. وأشار إسماعيل المصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية السورية إلى أن دبي قادرة على تقديم دورة متميزة، حيث تمتلك ملاعب صديقة لهذه الفئة، متطلعاً أن تحقق ألعاب دبي 2025 تطلعات الجميع.

وقال سوبرا مانيان رامان ناير، أمين عام اللجنة البارالمبية الماليزية، إن دبي تملك مقومات الوصول بنسخة 2025 إلى آفاق النجاح كما عودتنا وفق النهج المرسوم من أجل الاستثمار في جيل المستقبل، خصوصاً أن اللاعبين الشباب من أهم الاستثمارات على مستوى القارة الآسيوية.

وقال أحمد محمد، أمين عام اللجنة البارالمبية بالمالديف: «ثقتنا كبيرة في دبي لتقديم واحدة من الدورات الناجحة على الصعد كافة».