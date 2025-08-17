نورة الجسمي لـ « البيان »: «مونديال الريشة بالهواء» يعزز مكانة الإمارات وجهة رياضية عالمية

في ديسمبر المقبل، تتجه أنظار عشاق الرياضة حول العالم إلى شاطئ خورفكان، حيث تنطلق النسخة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للريشة الطائرة بالهواء، في حدث عالمي يقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة، وينطلق من 11 ويستمر إلى 14 ديسمبر.

وتحدثت نورة الجسمي، رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، لـ«البيان»، عن أهمية هذا الحدث، وأبرز التحديات، وخطط نشر اللعبة محلياً، ودور الكوادر الوطنية، ورسالتها للفرق والجماهير قبل انطلاق المنافسات.

وقالت نورة الجسمي: إن استضافة إمارة الشارقة ومدينة خورفكان للنسخة الأولى من بطولة كأس العالم للريشة الطائرة بالهواء «تمثل محطة تاريخية على المستويين المحلي والعالمي»، موضحة أن الحدث يكتسب مكانة خاصة كونه النسخة الافتتاحية الأولى من نوعها تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة.

وأضافت: إن البطولة تحظى برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبدعم وتعاون كامل من مجلس الشارقة الرياضي، وهو ما يعكس الدور المحوري للإمارة في دعم الحركة الرياضية واحتضان الفعاليات الكبرى.

وأكدت الجسمي أن ما يميز هذه البطولة عن غيرها من الفعاليات هو طابعها الفريد، إذ تقام في الهواء الطلق وسط مواقع طبيعية مفتوحة على شاطئ خورفكان، ما يمنحها خصوصية تمزج بين المنافسة الرياضية والاستمتاع بجمال الطبيعة، ويعزز في الوقت ذاته من مكانة الإمارات وجهة رياضية وسياحية رائدة قادرة على الجمع بين الترفيه والنجاح الرياضي.

وحول أبرز التحديات التي قد تواجه تنظيم النسخة الأولى من كأس العالم للريشة الطائرة بالهواء، قالت نورة الجسمي: «بما أن البطولة تقام لأول مرة على مستوى العالم، فإن التحدي الأكبر يتمثل في ابتكار نموذج تنظيمي متكامل يمكن أن يكون مرجعاً للنسخ المقبلة، سواء على مستوى الإمارات أم دول العالم».

وأضافت: «هناك أيضاً تحديات مرتبطة بخصوصية إقامة المنافسات في المواقع المفتوحة، وهو ما يتطلب التوفيق بين المعايير الدولية المعتمدة للعبة وبين متطلبات اللعب في الهواء الطلق، إلى جانب ضرورة التعامل مع العوامل الجوية التي قد تؤثر على مجريات المباريات».

وأوضحت الجسمي أن الاستعدادات لتجاوز هذه التحديات تتم من خلال «تشكيل فرق عمل متخصصة في كل جانب من جوانب البطولة، والتعاون مع شركاء استراتيجيين من داخل وخارج الدولة، وعلى رأسهم مجلس الشارقة الرياضي»، مؤكدة أن «خطة تشغيلية دقيقة تم وضعها لتغطي جميع مراحل التنظيم، بدءاً من تجهيز البنية التحتية، مروراً بالترتيبات اللوجستية والفنية، ووصولاً إلى البث الإعلامي والتجربة الجماهيرية، بما يضمن تنظيماً احترافياً يليق بالرعاية الكريمة لهذا الحدث العالمي».

وعن دور البطولة في إرساء «بداية عصر جديد» لرياضة الريشة الطائرة الهوائية في الإمارات، قالت نورة الجسمي: «ننظر إلى هذه البطولة نقطة انطلاق استراتيجية لتعزيز حضور اللعبة في المجتمع الإماراتي، فهي فرصة ذهبية لإرساء قواعد انتشارها على نطاق واسع».

وأضافت: «نعمل وفق خطط متكاملة تشمل إدراج اللعبة في المدارس والجامعات، وتنظيم بطولات محلية مجتمعية مفتوحة لمختلف الفئات، وإطلاق برامج تدريبية للأطفال والناشئين، بالإضافة إلى تنفيذ حملات إعلامية وتوعية للتعريف باللعبة وجذب ممارسين جدد».

وأكدت الجسمي أن هذه الجهود «تأتي ضمن تعاون وثيق مع مجلس الشارقة الرياضي، لضمان توفير بنية تحتية مستدامة للعبة في مختلف إمارات الدولة، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسين بشكل جذري، ويواكب الرؤية الطموحة التي تترجمها هذه البطولة على أرض الواقع».

وحول دور الكوادر الوطنية في تنظيم البطولة، قالت نورة الجسمي: «الكوادر الوطنية تمثل ركيزة أساسية في تنظيم هذا الحدث العالمي، وقد حرصنا على إشراكهم في مختلف اللجان التنظيمية والفنية منذ المراحل الأولى للإعداد».

وأضافت: «لدينا بالفعل عدد من الحكام والمدربين المواطنين المعتمدين دولياً، وهم يملكون الكفاءة والخبرة التي تؤهلهم للمشاركة في إدارة المنافسات وفق أعلى المعايير».

وأوضحت الجسمي أن الاتحاد «يعمل على زيادة أعداد الكوادر من خلال تنظيم دورات تأهيل وتدريب متقدمة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة، وبدعم مباشر من مجلس الشارقة الرياضي»، مؤكدة أن «الهدف هو تأسيس منظومة وطنية متكاملة قادرة على قيادة اللعبة محلياً، وتمثيل الدولة بكفاءة في المحافل الدولية، بما ينسجم مع الرعاية الكريمة التي تحظى بها البطولة».

وعن دور البطولة في تعزيز مكانة الإمارات على خارطة الرياضات العالمية، قالت نورة الجسمي: «نحن نؤمن أن تنظيم بطولة بهذا الحجم هو تأكيد جديد على مكانة الإمارات الرائدة عالمياً في مجال الرياضة، ودليل على قدرتها على احتضان الفعاليات الكبرى التي تتميز بالابتكار والتميز».

وأضافت: «هذه البطولة ستضع اسم إمارة الشارقة ومدينة خورفكان على خارطة البطولات الدولية، وستعزز الصورة الإيجابية للدولة مركزاً رياضياً عالمياً قادراً على استقطاب أفضل الرياضيين وتنظيم أحداث غير تقليدية».

ووجهت الجسمي رسالة إلى الفرق المشاركة والجماهير قائلة: «أنتم على موعد مع تجربة فريدة بكل المقاييس، في بطولة غير مسبوقة تجمع بين التنافس الرياضي وروح المغامرة، وسط طبيعة خلابة على شاطئ خورفكان وضيافة إماراتية أصيلة تعكس القيم الثقافية والإنسانية لدولتنا».